Idaho promueve recuperar el pelotón de fusilamiento para ejecuciones: sería el quinto estado de EEUU

Idaho será el quinto estado en EEUU en poder ejecutar a condenados a la pena de muerte mediante un pelotón de fusilamiento, si el Gobernador, el republicano Brad Little, firma la legislación aprobada este lunes por el Parlamento con 24 votos a favor y 11 en contra, según recoge el Idaho News. Los otros estados son Utah, Oklahoma, Misisipi y Carolina del Sur. La normativa recoge que en el caso de falta de los fármacos necesarios para la inyección letal es cuando se formaría el pelotón de fusilamiento.

El promotor de la iniciativa, el republicano Bruce Skaug dijo: "Es importante para las víctimas, aquellos asesinados, para sus familias y para el imperio de la ley". Skaug cuenta 144 ejecuciones mediante pelotones de fusilamiento en la historia de EEUU –en el último medio siglo solo tres: la última fue Ronnie Lee Gardner en 2010, 14 años después de la anterior– y lo defendió diciendo que es "seguro y es rápido", según el Idaho News. La senadora demócrata Melissa Wintrow tachó de bárbaro el método, además de no ser una práctica que "refleje la contención que debemos tener como estado", pero no discutió la pena de muerte: "No hablo de justicia, hablo de cómo llevamos a cabo la justicia".

Fármacos

Para la organización de derechos civiles ACLU (las siglas de American Civil Liberties Union) este es un método de ejecución "espantoso" y "arcaico" y las personas que mueren de esta manera, detallan, "sufren, con toda probabilidad, niveles extremos de dolor y de tortura", según recoge La Voz de Galicia. Este diario también expone que existen dificultades para conseguir las medicinas que permiten utilizar una inyección letal. Hay laboratorios que prefieren evitar que su marca se vincule a un asunto como la pena de muerte.

Así, según ha publicado el diario El País, el asunto no es nuevo: "En el otoño de 2010 los centros penitenciarios se quedaron sin pentotal sódico, el anestésico que se usaba en las penas capitales para dormir al reo antes de inyectarle en vena las otras dos sustancias que acaban con su vida. Entonces, Hospira, el único laboratorio farmacéutico que fabricaba el pentotal sódico en EEUU, anunció que tenía problemas para cumplir con la demanda".

"Oficialmente alegó problemas logísticos y de dificultad para lograr ciertos ingredientes, pero detrás estaba el deseo de la compañía de no querer verse asociada por más tiempo con la pena de muerte. Casi a renglón seguido, en Italia –país donde se fabricaba uno de los ingredientes usados por Hospira- se vivió una gran presión mediática para que no se vendiera a EEUU más anestesia destinada a los corredores de la muerte".