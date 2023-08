Los incendios de Hawái, los mayores de la historia, dejan 67 fallecidos

El número de fallecidos por los incendios en Hawái subió este viernes a 67, convirtiendo el desastre en el más mortal en la historia del estado, según la cadena CNN.

En un mensaje en la web del condado de Maui, la zona más devastada por los fuegos, las autoridades confirmaron la nueva cifra y avisaron de que el incendio que asola la localidad de Lahaina todavía no ha sido contenido.

La nueva cifra de fallecidos coloca al desastre por delante del tsunami que en 1960 mató a 61 personas en la localidad de Hilo, si bien todavía queda lejos del tsunami de 1946, que dejó 158 fallecidos antes de que el territorio se convirtiera en un estado de Estados Unidos, recordó la CNN.

En una entrevista en esta emisora durante la tarde del viernes, el gobernador de Hawái, Josh Green, admitió que todavía puede pasar más de una semana antes de que las autoridades locales puedan peinar los restos calcinados de la histórica ciudad de Lahaina para hacerse una idea del número total de víctimas.

Este viernes, más de 11.000 personas siguen sin electricidad en el estado, según PowerOutage.us, por lo que las comunicaciones con gran parte de la isla siguen siendo complejas.

El jueves, el presidente estadounidense, Joe Biden, declaró la situación de desastre en Hawái y ordenó el envío de ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por unos incendios forestales que comenzaron el pasado martes.

Biden también ordenó a la Guardia Nacional de EEUU y al personal de la Tercera Flota de Estados Unidos en Hawái que hicieran todo lo posible para ayudar a las autoridades locales.

Las imágenes muestran zonas completamente destruidas y la Patrulla Aérea Civil detalló que casi 300 estructuras habían sido impactadas por el fuego.

La fuerte sequía que ha afectado a las islas en los últimos meses, así como los fuertes vientos procedentes del huracán Dora, han provocado que las llamas se extendieran a una velocidad mucho mayor, según las autoridades locales, dificultando además las labores de extinción.

Los vecinos se enfrentaron a las llamas

Trevor Allen: "La gente de Hawái insta a los turistas a salir de la isla lo antes posible"

"El fuego llegó hasta la señal de la milla 5 y nosotros vivimos en la 4", explica a por teléfono Stacey Suárez, vecina de Hawai que se libró de que su casa fuese devorada por las llamas por solo 1,6 kilómetros.

"Lo más aterrador fue hace dos noches porque pudimos ver las llamas cerca. Durante el día solo ves humo, pero en la noche puedes ver el fuego y realmente no sabes qué hacer", cuenta Stacey.

Tras dos días de vulnerabilidad e impotencia, en los que tuvo que evacuar su casa durante unas horas, hoy respira más tranquila porque "parece que tienen el fuego bajo control" y que lo peor ya ha pasado en esta zona.

Sin ninguna ayuda estatal, han sido los propios ciudadanos los que lo han enfrentado a las llamas, asegura Suárez. "Éramos solo nosotros, los lugareños de aquí. Algunos tienen avionetas o helicópteros y ellos mismos arrojaron agua, pues no ha llegado ayuda hasta ayer", detalla.

El teléfono de emergencias 911, explica, no ha funcionado estos días. "No sé si es porque no hay señal, porque no pueden llegar aquí arriba o si están muy ocupados en otras zonas más afectadas, pero hemos estado solos", explica esta californiana que eligió hace tres años vivir en Maui.

A través de las redes sociales los vecinos han estado coordinándose, analizando el peligro y expresando sus necesidades, que no han sido tantas porque están acostumbrados a fenómenos meteorológicos como los huracanes y tenían víveres suficientes y un generador para subsistir los dos días que han estado sin electricidad. Aún así, los residentes estaban preparados para los huracanes, pero no para el fuego.

"En absoluto. Aquí llueve casi todos los días y que hubiera un incendio era simplemente inaudito", afirma Suárez.

"Tomamos la decisión de ir a una zona de la isla donde hubiera energía, aunque no entendimos la gravedad de lo que estaba pasando hasta que intentamos regresar y vimos que todas las carreteras estaban cortadas", relata Trevor Allen, que se encontraba haciendo turismo en un hotel a ocho kilómetros del centro.

Ahora está en la localidad de Wailea en un hotel que funciona con relativa normalidad, la que permite la tragedia que está viviendo la isla, a la espera de un vuelo que lo lleve de vuelta a casa.

"La gente de Hawái está instando a los turistas a salir de la isla lo antes posible y estamos tratando de hacer eso. Sugiero a aquellos que tenían planes de viaje para venir aquí que los cancelen o retrasen mientras la isla está en duelo", cuenta .

Todavía no hay un número oficial de desaparecidos aunque el gobernador de Hawái, Josh Green, dijo ayer que se desconocía el paradero de unas 1.000 personas. "No significa que estén muertos, pero no podemos contactarlos, no podemos saber", apuntó.

De lo que sí está convencido, es de que esta es la tragedia más grave en la historia de la isla y de que el principal culpable no es otro sino el cambio climático.