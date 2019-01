Israel e Irán, frente a frente en Siria

Los recientes acontecimientos en el sur de Siria han acabado por provocar un choque entre las fuerzas israelíes y la Fuerza al Quds, una unidad especial de la Guardia Revolucionaria iraní que opera en el exterior. El de la madrugada del lunes es un incidente grave que puede tener consecuencias imprevisibles, si bien existen varios factores que ayudan a comprender por qué está ocurriendo ahora todo esto.

El ejército israelí bombardeó la pasada madrugada varios “objetivos iraníes” en el área de Damasco, según confirmó un portavoz militar hebreo en su cuenta de Twitter. Según esta fuente oficial, la aviación israelí atacó almacenes de armas de la Fuerza al Quds, una base militar iraní en el aeropuerto internacional de Damasco, una base de la inteligencia militar iraní y un campo de entrenamiento militar iraní.

La aviación israelí ya había atacado varios objetivos en Siria unas horas antes. Posteriormente, los iraníes dispararon un cohete tierra-tierra contra el monte Hermón, conocido como Yebel al Sheij en árabe, un resorte turístico de invierno muy popular que estaba lleno de esquiadores y montañeros israelíes y que se encuentra el Golán sirio ocupado en la guerra de 1967. El balneario fue cerrado temporalmente por las autoridades.

Aunque el cohete tierra-tierra fue derribado por las baterías antiaéreas, poco después la aviación israelí, usando el espacio aéreo libanés, algo que es muy habitual, bombardeó los objetivos iraníes citados. Una parte de los misiles y de las bombas guiadas disparadas por la aviación fueron interceptadas por las baterías sirias, pero otros impactaron en sus objetivos.

No existe un balance de víctimas claro. Según funcionarios rusos, cuatro soldados sirios murieron en los ataques y otros cinco resultaron heridos, mientras que las baterías sirias derribaron más de 30 misiles y bombas guiadas. Por su parte, la oscura ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que tiene su base en Londres y que está alineada con los rebeldes sirios, indicó que el número de víctimas mortales era de once, incluidos dos soldados sirios. No se sabe todavía si entre los muertos hubo iraníes.

Los cazas también se cebaron en las baterías antiaéreas sirias, de fabricación rusa, puesto que desde esas baterías se disparó contra los aviones atacantes “a pesar de (nuestras) claras advertencias”, dijo un portavoz militar israelí.

Por qué ha tenido lugar ahora este incidente entre Irán e Israel en Siria es una cuestión abierta a debate, si bien han de tenerse en cuenta dos circunstancias. En primer lugar, Israel puede tener en mente la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria, anunciada por el presidente Donald Trump en diciembre. Esta es una decisión que no ha agradado a Israel, que podría haber ejecutado el ataque de la madrugada para detener esa retirada.

En segundo lugar, la confrontación con Irán está de sobras justificada por el ascendiente que Israel tiene sobre Arabia Saudí y otros países árabes aliados de Riad. Tel Aviv está alcanzando unas resonadas victorias diplomáticas y políticas con esos países enemigos acérrimos de Teherán y una confrontación con los iraníes siempre obtiene un rédito significativo en esos territorios.

Millares de combatientes y asesores iraníes han intervenido en el conflicto civil sirio en los últimos años, a petición del gobierno de Damasco, pero Israel ha dicho que no tolerará una presencia militar iraní en ese país. No está claro cuánta presencia iraní hay en estos momentos en Siria, pero un portavoz militar hebreo dijo el lunes que el cohete tierra-tierra disparado por los iraníes contra el Golán ocupado “se disparó desde una zona en donde se nos prometió que no estarían” los iraníes.

Las amenazas entre Israel e Irán son continuas

Aparentemente, esto conduce a los supuestos acuerdos verbales que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha pactado con el presidente Vladimir Putin. De las declaraciones del portavoz israelí se deduce que hay una presencia iraní no demasiado lejos de la frontera con el Golán ocupado, lo que es inaceptable para Tel Aviv.

Las amenazas entre Israel e Irán son continuas. El lunes el jefe de la fuerza aérea iraní, general Aziz Nasirzadeh, declaró a una página de internet gestionada por la televisión iraní, que su país está preparado para una confrontación con el estado judío. “Estamos completamente listos e impacientes para enfrentarnos al régimen sionista y eliminarlo de la tierra”, dijo el general.

Aunque la actividad militar israelí en Siria se había reducido en las últimas semanas, lo ocurrido en las últimas horas indica que la reducción pudo ser un simple espejismo. El jefe del ejército israelí saliente, Gadi Eisenkot, declaró al New York Times hace unos días que Israel ha atacado “millares de objetivos” en Siria en los últimos años, un extremo que unas horas después confirmó Netanyahu.

Los sucesos de las últimas horas indican una escalada significativa de la tensión en Siria que podría deteriorarse a corto o medio plazo con el fin de obligar a Estados Unidos a no retirar sus 2.000 tropas del norte del país, tal como desean los israelíes. Paralelamente, en Washington existe un debate abierto acerca de cómo proceder con la evacuación, con un sector de halcones partidarios de demorar la retirada durante la mayor cantidad de tiempo posible para servir a los intereses del estado judío.

A todo esto debe añadirse que el corresponsal de la cadena qatarí Al-Jazeera citó a “fuentes fiables” en Teherán que dijeron que “la próxima vez que se ataquen intereses iraníes en Siria habrá una respuesta directa”.