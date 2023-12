La situación humanitaria en Gaza se deteriora día tras día en medio de intensos combates entre Hamás e Israel

Tras intensos combates en el norte y el sur del Gaza, el Ejército de Israel ha informado de que el martes murieron 10 soldados israelíes y otros 21 resultaron heridos en el que por ahora es el peor día para sus tropas desde hace más de un mes. Entre estas bajas se incluye la de un coronel, el oficial de mayor rango israelí muerto hasta ahora en la campaña de guerra.

Según la Radio del Ejército de Israel, la mayoría de los soldados murieron en el distrito de Shejaiya de la ciudad de Gaza, en el norte, cuando una unidad de infantería que perseguía a hombres armados de Hamás entró en un edificio y perdió el contacto con la base de retaguardia. Cuando otra unidad fue enviada tras ellos, estallaron bombas en el edificio y los hombres armados de Hamás abrieron fuego.

Mientras tanto, las tropas israelíes extienden su ofensiva terrestre desde el norte hasta el sur, con el asalto a Jan Yunis, donde los combates son intensos. Israel ha atacado unos 250 objetivos de Hamás en las últimas 24 horas en duros combates en varios puntos de Gaza, pese a que había anunciado en los días previos que en el norte sus objetivos militares se habían cumplido en gran medida.

A la ofensiva terrestre hay que sumar que los bombardeos no cesan. En las últimas horas han muerto otros 50 palestinos. La situación humanitaria sigue degradándose día tras día. Las alertas en este sentido son constantes. La gran mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza ya se han quedado sin hogar. Un millón de personas, casi la mitad de la población, se hacinan en el paso fronterizo de Rafah con Egipto. Mientras, la situación de los hospitales es "dramática", según las autoridades gazatíes.

Por si esto fuera poco, la llegada del lluvioso invierno ha empeorado las condiciones de cientos de miles de familias que duermen a la intemperie en tiendas improvisadas casi sin agua ni comida. El asedio de Israel ya ha provocado la muerte de más de 18.000 personas y se teme que muchos miles más estén perdidos entre los escombros o fuera del alcance de los servicios sanitarios.

"Traen destrucción y muerte"

Hamás afirmó que la muerte de los soldados israelíes demuestra que Israel nunca podrá someter a Gaza: "Decimos a los sionistas que sus fracasados dirigentes no tienen ninguna consideración por las vidas de sus soldados", afirmó un portavoz de Hamás. "Cuanto más tiempo permanezcan allí, mayor será la factura de sus muertes y pérdidas, y saldrán de ella arrastrando la cola de la decepción y la pérdida, si Dios quiere", añadió la organización palestina.

En el norte también se han producido intensos combates en el distrito de Jabaliya, donde, según responsables sanitarios de Gaza, las fuerzas israelíes han asediado y tomado por asalto un hospital y han detenido y maltratado al personal médico. En el sur, las fuerzas israelíes que asaltaron Jan Yunis han avanzado en los últimos días hasta el centro de la ciudad. Los residentes en la zona relatan intensos combates, aunque no se ha producido ningún intento de avance en las últimas 24 horas. "Los tanques israelíes no se han alejado del centro de la ciudad. Se enfrentan a una feroz resistencia y oímos intercambios de disparos y también explosiones", informó a Reuters Abu Abdallah, padre de cinco hijos que vive a dos kilómetros de distancia del frente.

Fuentes palestinas cuentan también que las tropas israelíes habían traído excavadoras y estaban destruyendo la carretera cerca de la casa en Jan Yunis del líder de Hamás en Gaza, Yahya al-Sinwar. "Sólo traen destrucción y muerte allá donde van a costa de nuestros inocentes civiles indefensos", señala un testigo directo.

Muchos hospitales dejan de funcionar

Las autoridades de Gaza han advertido este miércoles de la situación dramática de los hospitales. Los del norte han dejado de funcionar en su mayor parte. Quien más sufre este colapso hospitalario son los más vulnerables, como los recién nacidos.

El jefe de Pediatría del hospital Kamal Adwan, en la ciudad de Beit Lahia, en el norte del enclave, habla directamente de "catástrofe" para los heridos y enfermos que atiende después de que el centro sanitario fuera tomado por fuerzas de Israel. El doctor, citado en un comunicado del Ministerio de Sanidad gazatí, relató que todos los varones, tanto del personal médico como entre los heridos y quienes se habían refugiado en el centro, fueron llevados con destino desconocido.

El director de este mismo hospital, Ahmad Kahlout, asegura que la situación empeora cada día, con tanques rodeando el centro médico, que sufre importantes daños en sus instalaciones, mientras "miles" de desplazados buscan refugio, sumándose a los "cientos de heridos y enfermos". Ante la falta de personal, combustible con el que generar electricidad, agua y comida, entre otras carencias, la situación es especialmente preocupante entre los doce niños en cuidados intensivos.

En el sur, la situación es muy parecida. Los hospitales están hasta arriba muertos y heridos, transportados por docenas durante el día y la noche. "Los médicos, entre los que me incluyo, están pisando cadáveres de niños para tratar a niños que van a morir", dijo a Reuters el doctor Chris Hook, médico británico de MSF en el hospital Nasser de Jan Yunis.

Hacinados en Rafah

Las agencias internacionales afirman que la escasa ayuda que llega a Gaza sólo se distribuye en algunas zonas de Rafah, considerada "zona humanitaria" por Israel y donde de momento no hay combates terrestres, pero sí bombardeos aéreos. Incluso allí, la situación se ha vuelto mucho más extrema esta semana, con un millón de personas refugiadas bajo lonas esperando una ayuda humanitaria que no llega. "Las pérdidas humanas son muy grandes. Estas áreas no pueden ser llamadas áreas seguras, son blanco de ataques. Zonas de matanza, zonas de destrucción", explica a EFE Haitham Al Amr, director del servicio de emergencias en el paso fronterizo.

Gemma Connell, que trabaja en Rafah como jefa del equipo de Gaza de la oficina humanitaria de la ONU OCHA, dijo a Reuters en un mensaje: "Fuertes lluvias y vientos durante la noche. (Es) tan horrible para todas estas personas en refugios improvisados".

Israel dice que ha estado fomentando el aumento de la ayuda humanitaria a Gaza a través de la frontera de Egipto y está anunciando pausas diarias de cuatro horas en las operaciones cerca del paso fronterizo para ayudar a los civiles a llegar a ella. Sin embargo, la ONU afirma que las engorrosas inspecciones han reducido la ayuda a un mínimo goteo.