La izquierda europea promueve una comisión de investigación contra Frontex

El grupo parlamentario de Izquierda Unitaria, al que pertenece Izquierda Unida, está trabajando para conseguir los apoyos suficientes para poner en marcha una comisión de investigación que clarifique la actividad de Frontex. Lo hace a raíz de las supuestas devoluciones ilegales de migrantes en las que se vio envuelta la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en 2020.

El diario alemán Der Spiegel publicó en octubre de 2020 un vídeo que mostraba una de estas supuestas devoluciones en caliente. La pieza audiovisual tuvo eco y llevó al director de la agencia, el francés Fabrice Leggeri, a comparecer en la Eurocámara. Allí negó la relación entre uno de los vuelos del ente y la devolución de un bote con refugiados. Declaraciones que la eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego, califica de mentira, al igual que el medio que publicó el vídeo, ya que los propios informes de la agencia confirmaron la existencia de este vuelo.

"La sensación que tenemos es que Frontex está fuera de control, no sabemos si cumple o no instrucciones, ni cómo se controla", ha denunciado Rego. "No hay rendición de cuentas", ha advertido la eurodiputada, para anunciar que la izquierda europea está promoviendo una comisión de investigación "para que, al menos, nos permita establecer una serie de recomendaciones que permitan cambiar la orientación de Frontex".

Para que esta comisión eche a andar, es necesaria la firma de 177 eurodiputados y eurodiputadas. Por el momento, Izquierda Unitaria cuenta con el apoyo de los Verdes y algunos miembros de los liberales. Así, podrían contar con la luz verde de los socialistas, "que lo ven con buenos ojos, aunque están en proceso de debate interno". A pesar de las restricciones por la pandemia, la eurodiputada confía en conseguir los apoyos necesarios en las próximas dos semanas, tiempo que se han dado para concluir con la redacción del mandato.

Las supuestas devoluciones en caliente levantaron ampollas desde que salieron publicadas, presión que se ha visto intensificada en las últimas semanas. La semana pasada, EUobserver y Político adelantaron que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), también estaba investigando a la agencia europea por las sospechas de acoso, mala conducta y posibles devoluciones en caliente de migrantes. Y en el centro de la diana está el director de la agencia, tras la reconstrucción de estas supuestas devoluciones desde Grecia a Turquía por parte del diario alemán.

Uno de los elementos por clarificar es si Frontex había contratado a personal especializado en derechos humanos, tal y como sostiene Leggeri, o no. Tras el interrogatorio en la Comisión de Libertades Civiles, que tuvo lugar en diciembre en el Parlamento Europeo, los socialistas europeos solicitaron la dimisión del director. En esa comparecencia, el francés negó dichas evidencias, defendiendo el código ético de los agentes desplegados en la frontera.

La eurodiputada de Izquierda Unida insiste en que Leggeri debe dimitir. "Son reiteradas las veces que ha engañado a la Eurocámara en sus comparecencias, es una persona contradictoria y con un nivel de opacidad enorme", ha denunciado. Sin embargo, ha insistido en que el objetivo de la comisión de investigación "no se centra en la labor de una persona, sino que queremos clarificar la situación y orientación de la agencia".

Así, ha añadido que en una conversación reciente con la comisaria de Interior, Ylva Johansson, ésta le trasladó su preocupación por este asunto. "Es una mujer sensible a lo que está ocurriendo y tiene voluntad de clarificar la situación", ha añadido Rego. La comisaria europea de Interior, en una entrevista a El País el 10 de diciembre, aseguró tomarse las supuestas devoluciones en caliente "muy en serio". "Creo que es muy importante que Frontex pueda aclarar lo que está haciendo y lo que no, y que investigue y pueda responder a todas las preguntas", Sin embargo, en aquella entrevista precisó que Leggeri seguía contando con su confianza "y no creo que deba renunciar".

En diciembre, la Comisión Europea instó al órgano a enumerar y detallar casos sospechosos de retornos ilegales, a los que Frontex respondió con un listado de 30 casos entre abril y noviembre del año pasado, en las aguas del mar Egeo, en una operación conjunta de la agencia con la guardia costera helena. Esto desencadenó en una investigación interna en curso para esclarecer los hechos, cuyo informe está previsto para finales de esta semana.

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’ Reilly, también ha abierto una investigación para evaluar la eficacia y transparencia de la agencia, con sede en Varsovia. Lo hizo a raíz de las protestas que despertaron una serie de denuncias en mayo sobre supuestos abusos por parte de la guardia fronteriza croata, que estaba pintando con spray en las cabezas de refugiados afganos.

Según la web de la agencia, el ente se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE. En 2016 se ampliaron sus competencias, dotándole con una mayor responsabilidad en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, además de la búsqueda y el salvamento, que pasaron oficialmente a formar parte de su mandato.

Sira Rego ha hecho hincapié en la importancia de profundizar en la gestión de esta agencia, especialmente ahora que va a ver sustancialmente incrementada su dotación, gracias a la negociación del último presupuesto comunitario. Así, la eurodiputada considera que Frontex "debe de ser una agencia formada por funcionarios civiles y no un cuerpo militarizado". Declaraciones que vienen a colación de la presentación, esta misma semana, del nuevo uniforme de la guardia costera de la agencia, convirtiéndose en el primer cuerpo armado autónomo de la UE.