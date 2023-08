La Justicia rusa condena al líder opositor, Alexéi Navalny a otros 19 años de cárcel

Alexéi Navalny, el principal opositor al régimen de Vladimir Putin, fue condenado a otros 19 años de prisión por extremismo. Cumple nueve años por delitos de estafa y fraude en la prisión de la región de Vladímir, a 200 kilómetros de Moscú, en donde lleva preso desde principios de 2021.

Navalny tendrá que cumplir con la sentencia en una cárcel con régimen especial, en donde se recluye a los presos con cadenas perpetuas.

Horas antes de acudir al tribunal para recibir su sentencia, el crítico de Putin compartió, a través de Twitter, que esperaba recibir una sentencia "estalinista" por cargos relacionados al extremismo y la rehabilitación del nazismo.

"(Los fiscales) piden 20 (y me darán) 18 o algo así. No importa mucho, porque el caso del terrorismo sigue a toda velocidad. Pueden ser otros diez años (más)", ha explicado en un mensaje. Aseguró que "el propósito principal de sentencias excesivas como la mía es intimidar. No a mi, a ti, a quien está leyendo mis palabras justo ahora". Navalni explica que parte de la estrategia de Putin es "inflar los casos de financiación del terrorismo" para que los opositores como él reciban menos apoyo.

Navalny, férreo crítico del Kremlin y del Gobierno de Putin, ya cumple una sentencia de nueve años por delitos de fraude vinculados a la recaudación de fondos para su organización anti corrupción (FBK), misma que fue catalogada de terrorista y "extremista" por Moscú.

Previo a su encarcelamiento, Navalny se encontraba en Berlín, recuperándose de un envenenamiento que ha sido atribuido a los servicios de seguridad de Putin.