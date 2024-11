Laia Balcells, profesora en Georgetown: "La sociedad estadounidense está polarizada, pero las instituciones son resilientes"

Entrevistamos a la investigadora catalana Laia Balcells, residente en EEUU, para analizar cómo se viven las próximas elecciones a la presidencia de la primera potencia mundial que se disputan principalmente Donald Trump y Kamala Harris, y la salud democrática de este país. La politóloga vive desde hace veinte años en Estados Unidos, país que conoce bien y donde trabaja como Catedrática de Ciencia Política y Resolución de Conflictos en la Universidad de Georgetown (Washington DC).



Laia Balcells es Catedrática de Ciencia Política y Resolución de Conflictos en la Universidad de Georgetown. Doctora por la prestigiosa Universidad de Yale, también ha sido profesora e investigadora en Duke y Princeton. Ha publicado numerosos artículos académicos, algunos de ellos galardonados con importantes premios, y en 2017 publicó el libro Rivalry and Revenge: Politica of Violence durante Civil War, en el que conecta la política de preguerra con los patrones de la violencia durante las guerras civiles, con especial atención a la Guerra Civil Española.



En el libro, la autora sostiene que tanto la rivalidad política local, como la venganza, desempeñan un papel en la violencia contra los civiles. La obra ha sido traducida al castellano por el Institut Català Internacional per la Pau y Edicions Bellaterra, con el título Rivalidad y venganza. La política de la violencia en las guerras civiles. Balcells nos atiende amablemente desde Washington DC para hablar de las inminentes elecciones presidenciales, que tendrán lugar en Estados Unidos este martes, 5 de noviembre.