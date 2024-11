Trump y Harris libran la batalla final por los estados decisivos a dos días de las elecciones en EEUU

A dos días de las elecciones presidenciales, y con encuestas que reflejan un escenario muy ajustado, el expresidente y candidato republicano Donald Trump, y su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, continuaron este domingo librando una maratoniana batalla por un grupo de estados bisagra determinantes para los resultados.

Trump centró su estrategia en sembrar dudas sobre el sistema de votación en algunos estados claves, algo que podría desembocar en un nuevo cuestionamiento de los resultados, como sucedió en las elecciones de 2020. Por su parte, Harris dijo que en los próximos días "seremos puestos a prueba".

Este reñido pulso hace que ambos rivales políticos se hayan volcado estos días finales en los siete estados bisagra: Pensilvania, que aporta 19 votos electorales; Carolina del Norte, con 16; Georgia, con 16; Míchigan, con 15 votos; Arizona, con 11; Wisconsin, con 11; y Nevada, que cuenta con seis votos.

Trump no reconoce su derrota en 2020

El maratón de mítines de Trump comenzó el domingo en el condado de Lancaster, Pensilvania, territorio del grupo religioso, pacifista y tradicionalista de los amish. Aunque esta comunidad no suele participar en las elecciones, el republicano espera que vaya a las urnas y con ello consiga obtener el margen necesario para ganar este estado clave.

En su mitin en Lititz (Pensilvania), Trump también reiteró sus dudas, hasta el momento infundadas, sobre que el proceso electoral no esté siendo fraudulento. Además, aseguró que habrá problemas sobre la legitimidad de los resultados electorales si el escrutinio no se da a conocer la misma noche del martes. El expresidente dijo que no debería "haber dejado" la Casa Blanca después de perder las elecciones de 2020, derrota que nunca ha reconocido.

También criticó a los medios de comunicación y sus "noticias falsas", así como al sistema de votación en Estados Unidos, al quejarse y del tiempo que lleva contar los votos y de que en algunos lugares del país no se tiene que mostrar un documento de identificación antes de votar. "El mundo se ríe de nuestro sistema electoral", declaró el magnate en su acto de campaña en Pensilvania, el cual es el estado más crucial de estas elecciones presidenciales para este próximo martes.

Harris mira hacia el futuro

Por su parte, Harris viajó a Míchigan, donde alertó de que en dos días se decidirá el destino de Estados Unidos, y expresó su convicción de que el país está preparado para "pasar página" y "escribir el próximo capítulo de nuestra historia".

En una iglesia afroamericana de Detroit, Harris, quien ya emitió su voto por correo, aseveró que "el camino por delante no será fácil" en los próximos días y que "seremos puestos a prueba", pero que la nación "está lista para doblar el arco de la historia hacia la justicia".

Por otro lado, el expresidente Barack Obama hizo un parada en Milwaukee (Wisconsin) para pedir el voto por Harris para las minorías latina, negra, judía y árabe. Así, Obama les preguntó: "¿Por qué pensar que la respuesta es votar por una persona que tiene una larga historia de despreciar e ignorar a sus comunidades?", en referencia a Trump.

La media de encuestas recopiladas por el portal FiveThirtyEight muestran empates técnicos, y dentro del margen de error entre Trump y Harris. Esto significa que la victoria podría quedar determinada por márgenes muy estrechos o requerir recuentos.

El exmandatario contaba este domingo, según el portal electoral, con una ventaja dentro de los márgenes de error en Carolina del Norte (1%) y Georgia (1%). A su vez, Harris tiene una ligera ventaja en Míchigan (1%) y Wisconsin (1%). En Pensilvania y Nevada, mantienen un empate. En Arizona, la ventaja de Trump era, a fecha de este domingo, del 2,5%.