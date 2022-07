El M5S abandona a Draghi en su moción de confianza y genera una crisis de Gobierno en Italia

Mario Draghi ha convocado este jueves un Consejo de Ministros en medio de la crisis desatada por uno de los miembros de su Gobierno de Coalición, el Movimiento 5 Estrellas (M5S). Ahí ha anunciado su dimisión después de que su socio se haya abstenido de votar este jueves en una moción de confianza al primer ministro de Italia en el Senado.

La magnitud de la crisis es tal que el mandatario ha acudido al romano Palacio del Quirinale para reunirse con el presidente de la República, Sergio Mattarella. Por el momento, no se conocen detalles de la reunión, pues no ha habido ninguna comunicación oficial.



A pesar de carecer del apoyo del partido, Draghi sacó adelante la moción con con 172 votos a favor y 39 en contra. La votación estaba relacionada con un decreto que establece ayudas por valor de 26.000 millones de euros para paliar los efectos de la inflación. El texto había sido presentado como una moción de confianza al Gobierno, una técnica usada en Italia para acelerar la tramitación parlamentaria ya que evita la imposición de enmiendas.

El M5S, que acaba de sufrir una dura escisión, ha mantenido duras tensiones con Draghi en los últimos tiempos. Además de abandonar el Senado en la votación al decreto de este jueves por considerar la cuantía planteada "insuficiente", también se habían opuesto previamente a seguir armando a la resistencia ucraniana.

Draghi había avanzado que no presidiría un Gobierno sin el M5S

La portavoz del M5S en el Senado, Maria Domenica Castellone, anunció que no iban a votar el decreto porque el Gobierno había ignorado las propuestas del líder del partido, Giusseppe Conte. "No somos los responsables" de la caída del Gobierno, sino que lo son "los que no dan respuestas al país", resumió Castellone, asegurando que el M5S es el "defensor de la dignidad".

Draghi había avanzado que no presidiría un Gobierno sin el M5S, a pesar de seguir contando con mayoría parlamentaria. El resto de sus socios de coalición, sin embargo, le piden que acuda al Parlamento para verificar los apoyos y seguir al frente del Ejecutivo.

El primer ministro italiano, tras la falta de apoyo del M5S, ha acudido ante el presidente de la República, Sergio Mattarella. El objetivo del encuentro fue comunicar la situación y buscar alternativas, que irían desde la dimisión de Draghi, la reformulación de su Gobierno, someterse a una nueva investidura o incluso un adelanto electoral.