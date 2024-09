Mayoría de hombres conservadores copan la Comisión Von der Leyen 2.0

La primera Comisión encabezada por Ursula von der Leyen contó con la mayor presencia de mujeres en la historia del Ejecutivo comunitario. Comenzando por ella misma, que se convirtió en la primera presidenta de la historia de la Comisión Europea. Sin embargo, esta ambición está cerca de escaparse en el nuevo ciclo que comenzará a finales de este año. De momento, los Estados miembros solo han nominado a nueve mujeres de un total de 26 sillones que compondrán el próximo colegio de comisarios. Entre ellos se encuentra España, que ha designado a la vicepresidenta climática Teresa Ribera.

"Representamos a los ciudadanos de la UE y la mitad de ellos son mujeres. En toda mi vida política he luchado para que las mujeres tengan acceso a puestos de liderazgo y de toma de decisiones. Y mi experiencia es que si no se pide, no se consigue. No es algo que ocurra de manera natural", afirmaba esta semana Von der Leyen en rueda de prensa.

La alemana está bajo una enorme presión para hacer valer su promesa de antaño y lograr un equipo paritario. Pero los Gobiernos nacionales le están complicando el camino. A diferencia de 2019, ahora solo han enviado a Bruselas un nombre (y no dos, el de un hombre y una mujer).

Tampoco habrá demasiada heterogeneidad en la estructura política, ya que predominará la presencia centro derecha. Más de la mitad de sus miembros serán del Partido Popular Europeo, la fuerza más potente en el Parlamento y en las capitales. Un sillón irá a parar a los Patriotas de la Hungría de Víktor Orbán y otro a los Conservadores y Reformistas de la italiana Giorgia Meloni. Mientras que la socialdemocracia cuenta con seis candidatos.

Los Estados miembros solo han nominado a nueve mujeres de un total de 26 sillones del colegio de comisarios

"Blancos. Mayores. Hombres. ¿El nuevo aspecto de la Comisión? ¿Menos mujeres que antes? ¿Estamos en 2024? La diversidad no solo es algo que suena bien. Es crucial para crear políticas que beneficien a todos, no solo a los de siempre. Estamos en 2024, no en 1924", ha afeado el grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo a través de las redes sociales.

Por su parte, Los Verdes han pedido celebrar un debate bajo el nombre de "Revertir la igualdad de género: la falta de mujeres nominadas para la Comisión de 2024" durante el próximo Pleno de Estrasburgo, que se celebra durante la semana del 16 de septiembre. "No podemos permitir que nos hagan retroceder (en igualdad de género)", afirma la familia ecologista.

En 2019, Von der Leyen hizo de la igualdad en el Colegio de Comisarios una de sus banderas de inicio de Presidencia. "Me aseguraré de que exista igualdad de género en mi Colegio de Comisarios. Si los Estados miembros no proponen suficientes mujeres no dudaré en pedir otros nombres. Desde 1958 ha habido 183 comisarios, solo 35 de ellos eran mujeres.

Desde 1958 ha habido 183 comisarios y tan solo 35 de ellos han sido mujeres

Representamos a la mitad de la población y exigimos un reparto justo", afirmó por entonces. Finalmente conformó un equipo de 12 mujeres y 15 varones, incluida ella. Cada Estado miembro designa un nombre, a excepción de los cargos de presidenta de la Comisión y Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE, que son consensuados por el Consejo.

En estos momentos, las capitales han elegido a nueve mujeres y 17 hombres, aunque el viernes Eslovenia retiró al suyo Tomaz Vesel. Según recogen medios locales el motivo es que existe una "diferencia de opinión" entre ambos sobre cómo debería funcionar la nueva Comisión Europea. Una de las grandes incógnitas que restan por desvelar es qué cartera corresponderá a cada país.

La próxima semana, Von der Leyen acudirá al Parlamento Europeo para informar sobre el reparto de puestos a los líderes de los partidos políticos. En octubre, cada candidato se someterá a una audiencia en la Eurocámara. De no convencer o suscitar dudas, los eurodiputados pueden tumbarlo.

El país en cuestión debe, entonces, proponer a otro. Por ello, es muy probable que el proceso de composición de la nueva Comisión se dilate. Tal y como están diseñados los tiempos, la etapa Von der Leyen 2.0 debería echar a rodar el 1 de noviembre, aunque es más probable que no arranque hasta diciembre ante la posibilidad que alguno de los candidatos no supere el examen.

Por lo pronto, se conoce que la próxima Comisión tendrá una cartera para el Mediterráneo y otra para la Industria de la Defensa. Los rumores que recorren los pasillos de la capital comunitaria señalan que el designado de Giorgia Meloni, Raffaele Fitto, podría hacerse con un sillón de poder con acento económico. España, el país socialdemócrata más fuerte en estos momentos, está peleando para que Ribera obtenga una vicepresidencia con componente climático.

Aunque el rotativo Financial Times ha desvelado recientemente que Von der Leyen se estaría planteando otorgar a Ribera la cartera de Competencia, en manos de Vestager durante la última década, y uno de los sillones más cotizados por su poder e influencia.