El 44% de los hombres opina que la igualdad ha ido demasiado lejos y los discrimina

Un 44,1% de los hombres cree que "se ha llegado tan lejos" en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora "se está discriminando" a los hombres, una postura que mantienen también el 32,5% de las mujeres consultadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Es una de las principales conclusiones de la primera encuesta monográfica sobre 'Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género' que publica este lunes el CIS y que se realizó entre 4.005 personas de más de 16 años.

El 67,2% de las mujeres encuestadas cree que las desigualdades de género son "grandes o bastante grandes", mientras que el porcentaje se reduce al 48,2 % de los hombres encuestados.

En cuanto a los estereotipos de género, para el 66,5% de los españoles ver pornografía es más propio de hombres que de mujeres, mientras que el 84,9% de los encuestados afirma que pagar para mantener relaciones sexuales es más propio del sexo masculino.

El trabajo muestra que un 67,2% de mujeres cree que las desigualdades que existen entre ellas y ellos son "muy grandes o bastante grandes"; un 81,2% de ellas asegura que "no lograrán la igualdad a menos que los hombres también luchen" por sus derechos. Al preguntar a los hombres sobre la misma cuestión, la cifra baja casi 20 puntos hasta alcanzar el 48,2%.

Al comparar la situación actual con la de hace una década, el 70,7% de los españoles afirma que ahora las desigualdades son menores y la mayoría de las mujeres también cree que han disminuido (67%) pero un 22,4% de las entrevistadas indica que las desigualdades son las mismas que hace una década.

Los datos del CIS revelan que la desigualdad entre mujeres y hombres sigue estando justificada por un porcentaje amplio de varones. La encuesta recoge que un 44,1% de los hombres esta "muy o bastante de acuerdo" con que "se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres", algo que piensan también el 32,5% de las mujeres. Ahora bien, esta afirmación es falsa para el 65,5% de las mujeres.

Votantes del PP y Vox

Un 60,6% de los hombres que dicen estar "muy de acuerdo" con la afirmación sobre que la promoción de la igualdad les discrimina fueron votantes de Vox, según refleja la encuesta, mientras que un 29,2% votaron al PP en las últimas elecciones generales. Entre los votantes del PSOE fueron un 6,3% los que respondieron afirmativamente a esta pregunta.

En el otro extremo, destacan los votantes de EH-Bildu: el 68,2% afirmó no estar "nada de acuerdo" con la afirmación, seguido de los votantes de Sumar (63,3%).

Trabajo en casa

La encuesta del CIS, realizada el pasado noviembre, confirma que las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar que los hombres: mientras ellas ocupan 172 minutos de media al día (casi tres horas), ellos 126,76 minutos (2 horas).

Al preguntar por el cuidado de personas dependientes el tiempo se iguala, aunque las mujeres dedican más tiempo (364,69 minutos, unas 6 horas) y los hombres 314,11 minutos (unas 5 horas).

Techo de cristal

Al preguntar sobre algunos aspectos como los salarios, ascenso en el trabajo o el acceso a puestos de responsabilidad en las empresas, es notable la diferencia de opiniones entre ambos sexos. Para el 67,8% de las mujeres es peor la situación que tienen ellas para acceder a un puesto de responsabilidad y opinan lo mismo el 50,9% de los hombres quienes, por otra parte, también aseguran en un 39,7% que las mujeres tienen las mismas oportunidades.

A la hora de conciliar la vida laboral y familiar, un 72,5% de las mujeres asegura que ellas lo tienen peor, y un 58,5% de los hombres afirma que las mujeres son las perjudicadas a la hora de compaginar ambas actividades.

Las reacciones a esta primera encuesta del CIS sobre igualdad no se han hecho esperar. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha escrito en X: "Esta percepción es la de quienes han vivido en un sistema de privilegios y les cuesta renunciar a ellos. La igualdad no será real hasta que no eliminemos: la brecha salarial, la violencia contra las mujeres, menos derechos económicos y menos acceso a los espacios de poder".