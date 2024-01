El permiso de lactancia acumulado no se universalizará por el voto en contra a la reforma del subsidio de desempleo

El 'no' al decreto de la reforma del subsidio de desempleo también ha sido un 'no' a la ratificación de la acumulación de las horas del permiso de lactancia sin necesidad de que lo recoja el convenio o lo promueva la empresa. El voto en contra de PP, Vox y Podemos, que ha hecho decaer el paquete de medidas, supone un varapalo para las familias trabajadoras, que podrán ver menguado su derecho a la conciliación.



Laura Robles, profesora interina en educación primaria en Andalucía, es una de las trabajadoras que no ha podido disfrutar de las horas acumuladas: "Dejé de darle el pecho a mi hijo porque no tenía tiempo suficiente". Robles tuvo que coger el permiso de lactancia de forma no acumulada, es decir, una hora por jornada o una hora partida, media al inicio del día y otra media al final. Una forma de repartir el tiempo que a esta profesora no le servía en absoluto: "Con una hora al día no me arreglaba en nada".



El Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados y empleadas tienen el derecho a una hora de ausencia en el trabajo, que pueden dividir en dos periodos para la lactancia del menor hasta que este alcance los nueve meses. Sin embargo, esta norma establece que la sustitución o acumulación de horas depende de los convenios colectivos o de los acuerdos que se establezcan con la empresa.



Con la modificación del permiso aprobada en diciembre por real decreto, todos los trabajadores podían acumular una hora al día durante la jornada laboral hasta que el menor cumpliese los nueve meses y usarla en el momento que requirieran. La acumulación se reconocía como un derecho al margen de las condiciones que establece el Estatuto.

Esto es importante para corregir la desigualdad de pertenecer a uno u otro convenio o depender del 'sí' de la propia empresa. Sobre todo, para aquellas familias, como las monomarentales, que tienen más problemas para conciliar en su día a día. "Pude disfrutar de las horas acumuladas porque mi empresa me lo permitió pero, si no te dejan acumularlas, habrá gente a la que salir una hora antes no le ayude en nada", explica Elena Horjales, abogada y madre de dos hijos que ha podido disfrutar hasta dos semanas del permiso de lactancia.



"Los días completos son más fáciles para los horarios", explica Laura Robles, maestra y madre en periodo de lactancia

A la hora de la conciliación, la flexibilidad es uno de los puntos más importantes para las familias. "Los días completos son más fáciles para los horarios, estar con el bebé todo ese tiempo con más calidad, poder gestionar la guardería y muchas otras cosas", explica en la misma línea Laura Robles.

La no convalidación del decreto en el Congreso supone que, de nuevo, queda en el limbo político corregir una desigualdad crucial para las trabajadoras. "Sin ratificación del Congreso, este Real Decreto no entra definitivamente en vigor y volvemos al mismo punto", explica a Público, Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO.



Existen todavía convenios que no contemplan esta medida que facilita la conciliación de madres y padres. Con la norma aprobada se podrían coger, por ejemplo, las horas acumuladas pegadas a su permiso de paternidad y maternidad de 16 semanas. "Por eso es tan importante que esto sea un derecho y no una posibilidad", afirma Vidal.



Se trata de una demanda histórica de los sindicatos para mejorar la conciliación y los cuidados. Hasta ahora sus negociaciones han trabajado en los convenios de cada profesión para poder habilitar la acumulación de horas, uno por uno. "El Gobierno debería haber introducido esta medida en otro decreto y no en el que se ha rechazado porque nadie plantearía ningún problema", afirma a este medio Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT. "Es una medida que las empresas corroboran y no creemos que ningún partido la echara para atrás", puntualiza.



Una negativa que afecta doblemente a las mujeres

Aunque la medida es para madres y padres, históricamente las mujeres cargan con las tareas de cuidados, por eso cada norma en conciliación es un beneficio directo hacia ellas. La reforma estaba integrada en la implementación de la de la directiva europea de 2019 de conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores. Esta directiva establece que las políticas de conciliación deben contrarrestar la desventaja laboral de las mujeres y eliminar los roles de género en el cuidado.



"Los daños colaterales afectan siempre a las mujeres", reclama Cristina Antoñanzas (UGT)

"Los daños colaterales afectan siempre a las mujeres", reclama la sindicalista de UGT que cree que la negativa de Podemos no ha atendido a la urgencia de la aprobación de este derecho y no entiende la decisión. "Elimina esta medida después de venir de donde vienen", apunta. Antoñanzas se refiere a la dirección de Podemos en el Ministerio de Igualdad en la pasada legislatura. Cuatro años en los que la línea política de Irene Montero, entonces ministra al frente de Igualdad, se centró reiteradas veces en la cuestión de los cuidados y la conciliación.

También la entonces ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, lideró la campaña de los cuidados y la conciliación a través del trabajo en la Ley de Familias que se quedó sin aprobar la pasada legislatura y que proponía la ampliación del permiso de nacimiento a 20 semanas.

La batalla política perjudica a las familias

El foco de la polémica se concentraba en los parados mayores de 52 años. Fuentes de Podemos aseguran a este medio que su posición "es clara" con respecto al decreto. En Podemos se remiten a lo que explicó su Secretaria General, Ione Belarra, con respecto a "retirar el recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años". Y reiteran que votarán a favor del decreto si el Gobierno lo trae "de nuevo, sin ese recorte". Lo que incluiría la medida del permiso de lactancia acumulado.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo, consultadas por Público, consideran que, al alinearse con PP y Vox, en Podemos han dejado a las familias sin "una medida feminista y más que fundamental en términos de cuidado y conciliación entre la vida familiar y laboral". La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía este jueves que Podemos "había golpeado", junto a PP y Vox, a "los trabajadores y trabajadoras del país" de manera general.

Trabajo tendrá que retomar las negociaciones desde el punto de partida. Díaz adelantó el jueves que convocaría a los agentes sociales para negociar de nuevo la reforma del subsidio de desempleo. "Va a tocar negociar mucho más", dijo la ministra. En cualquier caso, la reforma del subsidio no hubiera entrado en vigor hasta junio de 2024. Un posible margen para acometer la reforma de nuevo.

Lista de convenios sin la acumulación

Estos son algunos de los principales convenios que no recogen el permiso de lactancia acumulado: Entrega domiciliaria. Auto-taxis. Comercio de flores y plantas. Ciclo de comercio de papel y artes gráficas. Producción audiovisual- actores y actrices. Restauración colectiva. Empresas de trabajo temporal. Construcción. Limpieza de edificios y locales. Corcho. Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada (concertadas) sostenidas total o parcialmente con fondos públicos con acuerdo con la empresa. Convenio para los centros de formación de peluquería y estética. Enseñanzas musicales. Artes aplicadas y oficios artísticos. Convenio estatal de limpieza pública viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado.

Cómo se calcula el permiso de lactancia acumulado

La vicepresidenta y ministra de Trabajo aseguró que se podría disfrutar del permiso acumulado "hasta los 28 días" pero se trata de un número orientativo. Hay que calcular las horas en función a la reincorporación al trabajo tras el permiso de maternidad o paternidad. Así lo explica la asociación por la conciliación 'Yo No Renuncio':

Primero: Deberás contar todos los días laborables (sin festivos, ni

vacaciones) desde la reincorporación al trabajo hasta el día antes de que el bebé cumpla 9 meses. Segundo: Debes contar 1 hora por cada día y después pasar esas horas a días según la jornada que se tenga (de 8 horas o 7,5 horas, generalmente).

Sin embargo, tal y como indica la misma asociación, los convenios pueden ya incluir el cálculo en días: "La mayoría de los convenios o acuerdos con la empresa vienen a establecer unos 15 días laborables para una jornada completa".