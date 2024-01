UGT trabajará "a fondo" para que la reforma del subsidio por desempleo se apruebe tras caer por el voto de Podemos

Trabajar "a fondo" para que la reforma del subsidio por desempleo pueda aprobarse de la forma más urgente posible. Ese es uno de los mensajes transmitidos desde el sindicato UGT, según ha destacado su secretario general, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa realizada este jueves. El decreto que contenía esta reforma fue tumbado este miércoles en su trámite parlamentarios con los votos en contra de Podemos, PP y Vox.

UGT se había mostrado crítico con algunas cuestiones de la reforma. Especialmente por no haber sido consultado de la forma conveniente con los agentes sociales. Junto con CCOO, el sindicato que lidera Álvarez han pedido una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambas organizaciones han alertado sobre el enfriamiento del diálogo social por parte del Ejecutivo.

En todo caso, la organización sindical había llamado a votar a favor de todos los decretos por las ventajas para la clase trabajadora que suponía. Álvarez no ha querido cargar las tintas contra Podemos, como sí han hecho desde el PSOE o Sumar. "Nos van a encontrar poco en la gresca política y partidaria, menos entre grupos políticos de izquierdas que nos gustaría que se entendieran", ha afirmado Álvarez.

El líder de UGT ha confirmado que ha recibido un mensaje desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz para abrir un proceso de diálogo social y retomar la reforma del subsidio tumbada este miércoles. De momento, no hay fecha para el primer encuentro.

Respecto a las críticas concretas de Podemos, que se basan en la cotización para las pensiones en personas paradas de más de 52 años, UGT considera que "es evidente que hay personas que tenían unas condiciones y que en ese decreto iban a tener otras". "Planteamos alternativas diferentes en relación a los mayores de 52 años", ha señalado Álvarez.

El secretario general de UGT ha aclarado que sí hubo negociación con el Ministerio de Trabajo sobre esta cuestión en concreto. "Hubo negociación y se incluyeron algunas peticiones como que se aplicara progresivamente en el tiempo aunque va a venir compensado por la mejora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se va a emprender", ha explicado.

"La izquierda en nuestro país tiene que tener un horizonte de intentar aliviar a las personas que tienen menos recursos. Hay una nueva oportunidad que hay que trabajar a fondo, vamos a intentar trabajarla para que cuente con un respaldo en el parlamento y que pueda aprobarse", ha señalado Álvarez.

UGT no ha querido aventurar los detalles de cómo serán las negociaciones concretas sobre el subsidio por desempleo. "Sobre todo lo que me parece más importante es conocer qué trae el Gobierno a la mesa. Me gustaría ver qué nuevos elementos nos sitúan, si solo son retoques o si es de fondo", ha destacado.

Sobre esta cuestión, Álvarez ha cargado contra el PP, que votó también en contra. "Me gustaría que alguna vez la derecha arrime el hombro. El PP no debería sentirse excluido de dar soporte a estas políticas. Si miran a sus homólogos europeos, hay partidos que arriman el hombro en políticas sociales", ha señalado.

Respecto a la naturaleza de la legislatura, visto lo sucedido este miércoles, Álvarez se ha referido a que es un parlamento "complejo" y que si no existiera el fenómeno Vox y no hubiera existido el 'procés', habría un Gobierno conservador. "Vamos a trabajar para no encontrarnos con el frontón de Junts en algunas cuestiones sociales. El negociar con nosotros les va a dar más oportunidades a este Gobierno", ha apuntado.