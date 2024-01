La CEOE se descuelga del acuerdo para la subida del SMI en 2024 y Yolanda Díaz replica: "Lo vamos a subir mucho"

Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, ha asegurado este miércoles que la patronal "no va a estar en el acuerdo" para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Amor ha dicho que el planteamiento del Gobierno para subir el SMI es "un chantaje". El líder de ATA ha censurado que el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz les advirtiera el pasado lunes de que la subida del SMI sería superior a la inicialmente propuesta por el Gobierno, del 4%, en caso de que los empresarios no se sumaran al pacto. Joaquín Pérez Rey avisó ese día de que si la patronal, que propuso un incremento del 3%, se descolgara del pacto, el incremento sería mayor, tal y como reclaman los sindicatos que plantean un alza de al menos el 5%.

Amor ha criticado estas palabras y ha recordado que "en el espíritu del diálogo social no tiene cabida ni la amenaza ni el chantaje". "La CEOE ya se ha pronunciado, que no va a estar en el acuerdo", ha sentenciado Amor. "La respuesta ya la tienen, nosotros no vamos a entrar en el chantaje", añadió el líder de ATA.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, no ha tardado mucho en dar réplica a las palabras de Amor. La titular de Trabajo ha avanzado que el viernes el Gobierno va a subir "mucho" el SMI. "Anuncio que el viernes vamos a subir mucho el SMI", ha afirmado Díaz en declaraciones a La Sexta.

El viernes a las 8:30 horas será la última reunión para tratar la subida del SMI, un encuentro en el que se prevé que la patronal haga oficial su negativa a acordar la subida del 4% del SMI. La patronal propuso de partida una subida del 3%, además de pedir que se indexaran los contratos públicos al SMI y se planteara una excepción para el campo.