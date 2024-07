Los medios de comunicación instan a Israel a abrir el acceso de la prensa en Gaza

Más de 60 medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han firmado una carta abierta instando a Israel a permitir a los periodistas acceso independiente a Gaza.

Las organizaciones, entre las que se incluyen Associated Press, Agence France-Presse, BBC, CNN, The Guardian, The New York Times y The Washington Post, destacan que desde el comienzo de la guerra no se ha permitido el acceso de los medios de comunicación independientes a Gaza, lo que aumenta la presión sobre los periodistas nacionales y crea un espacio para que florezca la desinformación y la información errónea.

"Más de 100 periodistas han sido asesinados desde el comienzo de la guerra y los que quedan trabajan en condiciones de extrema privación. El resultado es que cada vez es más difícil obtener información de Gaza y que la información que llega a circular es objeto de reiteradas preguntas sobre su veracidad", afirman las organizaciones en la carta, que fue coordinada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

La carta llega antes de una visita planeada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente estadounidense, Joe Biden, y se dirigirá al Congreso estadounidense el 24 de julio.

Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del CPJ, señaló: "El presidente Netanyahu describe a Israel como una democracia. Sus acciones con respecto a los medios de comunicación cuentan una historia diferente. Se debería permitir a los periodistas internacionales, israelíes y palestinos de fuera de Gaza un acceso independiente a Gaza para que puedan juzgar por sí mismos lo que está sucediendo en esta guerra, en lugar de ser alimentados con un puñado de viajes organizados por el Ejército israelí".