El ministro de Justicia belga dimite por un error que evitó extraditar al terrorista que atentó en Bruselas

El ministro de Justicia de Bélgica, Vincent van Quickenborne, anunció este viernes su dimisión tras descubrir que Túnez había solicitado en agosto de 2022 la extradición del autor del atentado del pasado lunes en Bruselas, que costó la vida a dos suecos, y que esa solicitud no fue tramitada.

"Es un error individual, monumental e inaceptable", declaró Van Quickenborne en una rueda de prensa junto al fiscal general de Bruselas, Johan Delmulle.

El ministro se disculpó por las "dramáticas consecuencias" que tuvo la no tramitación de la solicitud de extradición cursada por Túnez el 15 de agosto de 2022 contra Abdesalam Lassoued y transmitida el 1 de septiembre de 2022 a la Fiscalía de Bruselas, pero el magistrado competente no la cursó y el expediente no fue tramitado.

Van Quickenborne recordó la independencia del poder judicial, pero dijo que asumía su responsabilidad política. "Como ministro de Justicia, no puedo en modo alguno interferir en las decisiones de un magistrado. Aunque se trata del trabajo de un magistrado individual e independiente, todavía quiero asumir la responsabilidad de este error inaceptable", recalcó.

"No busco en absoluto ningún pretexto. No busco excusas. Siento que es mi deber hacerlo", añadió.

Visiblemente afectado, Van Quickenborne manifestó que esta nueva información de la Fiscalía le "toca el corazón", porque ha hecho "todo lo posible" para mejorar el sistema de Justicia belga.

"Me gustaría pedir disculpas sinceras en nombre de la Justicia a las víctimas y a sus seres queridos. También me gustaría pedir disculpas en nombre de la Justicia al pueblo sueco y a nuestros conciudadanos belgas", dijo.

Por su parte, el fiscal de Bruselas hizo alusión a una "lamentable combinación de circunstancias".

El servicio de Policía extranjero avisó de su radicalización

La Comisión Europea pide más eficiencia en los retornos de los migrantes que no tengan derecho al asilo

Van Quickenborne puso el acento en su voluntad de aclarar todos los detalles relacionados con la situación irregular en Bélgica del autor del atentado del pasado lunes en una céntrica calle de Bruselas contra tres seguidores de la selección de fútbol sueca, de los cuales fallecieron dos y un tercero resultó herido grave al ser tiroteados con un arma de gran calibre.

El hombre residía ilegalmente en Bélgica desde octubre de 2022, cuando le fue denegada la petición de asilo presentada un año antes.

"Desde el principio, mi equipo y yo reunimos todos los detalles de este caso para aclarar cualquier error que se haya podido cometer. Hemos solicitado toda la información disponible a la OCAM (Órgano de Coordinación para el Análisis de Amenaza terrorista), a la Seguridad del Estado, a la Policía y al Poder Judicial", relató.

Datos que detalló en dos extensas ruedas de prensa el martes pasado, antes y después de que las fuerzas del orden localizaran y abatieran al terrorista, "con total transparencia", incluso la indicación transmitida en 2016 por un servicio de Policía extranjero sobre una posible radicalización del sujeto.

El hecho de que Abdesalam Lassoued, que también residió en Suecia y estuvo encarcelado allí, residiese en Bélgica pese a contar con una orden de expulsión que no le fue notificada ha sido objeto de controversia en Bélgica.

Su caso ha impulsado también a la Comisión Europea a pedir a los Veintisiete que sean más eficientes en los retornos a sus países de origen de los migrantes que no tengan derecho al asilo.