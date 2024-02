Mújica asegura que en Venezuela hay "un Gobierno autoritario" 

El expresidente de Uruguay, Pepe Mújica, ha respaldado abiertamente al actual presidente del país, Luis Lacalle Pou, después de que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, le llamara "lacayo" por criticar la postura autoritaria de Nicolás Maduro.

"No se puede hablar así de un presidente de América, por conveniencia y por lectura diplomática", ha dicho Mújica al ser preguntado por la prensa. El expolítico ha asegurado también que "en Venezuela hay un Gobierno autoritario" y ha dado así su apoyo a Lacalle, quien hace una semana puso en duda que los próximos comicios venezolanos sean libres.

"La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercada. Tiene un Gobierno autoritario que se pasa para el otro lado. Yo aprendí esto: en una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor", ha dicho Mújica, para afear al Ejecutivo venezolano que traten "a la gente como el orto".

La prensa ha insistido en preguntar a Mújica si considera que Venezuela es una dictadura y el histórico político de izquierdas ha dejado esta reflexión: "El concepto de dictadura se origina en Roma. Era una decisión del imperio romano. Cuando las papas quemaban, concentraban el poder y se lo daban a un tipo, con orden cerrado, porque en el momento de peligro no se puede discutir. Es ahí donde se inventa la figura de dictadura", ha argumentado. "En Venezuela hay un Gobierno autoritario. Si lo quieren llamar dictador, llámenlo como quieran", ha concluido.

#Venezuela | José #Mujica se manifestó molesto por los insultos de la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez al presidente Luis Lacalle. Agregó que en ese país gobierna un régimen autoritario pic.twitter.com/wvhkHGfm2v — Canal 5 Noticias (@5noticiasuy) February 16, 2024

Las palabras de Mújica llegan en mitad de una fuerte crisis diplomática entre Uruguay y Venezuela. Luis Lacalle aseguró el pasado 1 de febrero que las elecciones del país de Nicolás Maduro no eran libres y llamó a consultas hace una semana a su embajador en Caracas para que informase sobre los "preocupantes acontecimientos" que atentan contra los comicios libres.

Tras ello, en una rueda de prensa, Lacalle aseguró que hay evidencias claras de que Venezuela es una "dictadura" e hizo hincapié en la falta de elecciones libres. "El que no lo quiere decir por algo es, porque si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será", dijo.

Estas declaraciones han elevado aún más la tensión entre ambos países. Tanto es así que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió rápidamente al paso con una publicación en redes sociales marcada por los insultos hacia el presidente uruguayo.

"Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. ¿Que alguien me niegue que es Lacalle Pou? Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela, Venezuela se respeta", escribió Rodríguez.

Una publicación que también fue contestada por Lacalle. "Cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio", dijo. "Ya que Rodríguez está tan interesada en lo que nosotros dijimos, habría que justificar un régimen como el que ellos llevan adelante hace mucho tiempo: presos políticos, elecciones que no son transparentes...", contestó, para exigir "democracia plena".