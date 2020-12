¡Que no cunda el pánico por el Brexit!

¿Llenar la nevera, el congelador y los armarios de alimentos sí o no? Según quien aconseja, hay que mantener la normalidad o acumular provisiones porque se acercan meses de escasez de alimentos en Reino Unido a causa del Brexit, definitivo el 1 de enero. Que no cunda el pánico, viene a decir el ministro de turno cada mañana en el programa de radio de mayor audiencia de la BBC. Antes, o después, el presentador del mismo programa informa que Honda ha paralizado la producción en la planta de Swindon (sur de Inglaterra) porque las piezas para los vehículos están estancadas en los puertos de acceso a Gran Bretaña, o que Ikea se disculpa en el contestador automático porque los encargos están acumulados en los camiones de la autopista y no llegan en el tiempo previsto de la temporada navideña, o que las tiendas advierten de que los regalos de Navidad este año llegarán entrado el 2021.

El final del periodo de transición del Brexit ha generado una carrerilla para importar productos antes del 1 de enero que ha coincidido con las fechas navideñas y la pandemia que ha frenado y condicionado el ritmo de la vida cotidiana. Con todo ello, los puertos de Dover y Folkestone (sur de Inglaterra), Holyhead (Gales) o el resto de accesos a Gran Bretaña no dan abasto. Las filas de camiones se prolongan mientras los políticos continúan negociando contra reloj para conseguir un acuerdo comercial entre Reino Unido y la Unión Europea (UE). El primer ministro británico Boris Johnson, que no se cansaba de repetir que su país "prosperará fuera de las regulaciones y de las normas europeas", estos días ha cambiado de música.

Ante el optimismo y la "prosperidad" proclamada por Johnson, algunos sectores avisan de que van a la ruina si no hay acuerdo comercial o intervención en subsidios estatales a sectores perjudicados por el Brexit. En caso de que el sector sea subvencionado por el Gobierno dependerá también del level playing field que se negocia con la UE para evitar competencia desleal entre sectores de producción.

Los aranceles para la exportación del sector ganadero de Reino Unido a la UE, en caso de que no haya acuerdo comercial, son del 62% en el cordero, el 37% en el avícola, el 84% en la ternera y el 57% en el queso Cheddar, según el National Farmers Union (NFU), el mayor sindicato del sector. Unas cifras que dan respeto y que les llevarían a la ruina por el gran aumento de los precios de la noche a la mañana.

El sector ganadero es tradicionalmente conservador y fiel al Partido Tory. No obstante, la presidenta del NFU, Minette Batters, echa humos ante la posibilidad de que Boris no consiga un pacto con la UE. En declaraciones a The Independent la sindicalista ha calificado la ausencia de acuerdo de "catástrofe". "Los altos costes de las tarifas de exportación recaerán en el consumidor y colocarán los productos británicos fuera de la competitividad del mercado europeo", avisa la presidenta de los agricultores y ganaderos británicos.

La sindicalista, en nombre del sector, ha topado con la madre del cordero en la negociación contrarreloj a pesar de que lleva cuatro años y medio, desde el referéndum de abril de 2016, avisando de que su sector será de los más perjudicados por el Brexit.

Los trámites fronterizos y administrativos a los que se encaran los camioneros o transportistas en el caso de que haya pacto comercial es una china en el zapato de ellos al cruzar el canal de la Mancha o el mar de Irlanda. Simon Palmer, director de comunicaciones de la empresa Stena, de las mayores transportistas a través de las aguas, ha manifestado a la BBC que "en las últimas tres semanas hemos roto un récord detrás de otro en volumen de transporte por el almacenamiento de productos que han hecho las empresas antes del Brexit". Desde el sindicato NFU alertan de que las frutas o las verduras procedentes de países como España no pueden acumularse, por perecederas, en los camiones ni en los puertos como el papel higiénico o los materiales de construcción.

La economía española está expuesta al Brexit en sectores como el turismo, la alimentación, el motor u otros. España viene a ser el huerto de algunos países europeos en fruta y verdura. Reino Unido ocupa el tercer lugar de destino de frutas y verduras españolas detrás de Alemania y Francia, según datos del ministerio de Agricultura. Un total de 1,5 millones de toneladas por valor de 1.779 millones de euros salieron de España en 2019 con destino a Reino Unido. El mismo año que 18 millones de británicos visitaron España haciendo turismo y computando un 21% del turismo extranjero.

Gran Bretaña exhibe credenciales históricas en la industria del automóvil, desde Rolls-Royce hasta Morris o Austin. A día de hoy, ha quedado relegada a la cuarta posición en producción detrás de Alemania, Francia y España, pero mantiene el orgullo de haber sido pionera hace un siglo.

El Brexit incidirá en la decadencia del sector de origen británico y propiedad europea, estadounidense o japonesa aunque los aranceles se calculan en un 10% para utilitarios y un 22% para vehículos comerciales o furgonetas. Unos 350.000 coches fueron exportados de la Unión Europea a Reino Unido en 2019 mientras que 130.000 vehículos viajaron a la inversa. Un futuro incierto el del Brexit, tanto si hay acuerdo como si no lo hay, y tanto si el congelador está vacío como a rebosar.