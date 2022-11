Pablo González recibe la visita de su esposa en la cárcel ocho meses después de su detención en Polonia

La esposa de Pablo González ha visitado al periodista en la cárcel de Radom. Se trata de la primera vez que una persona de su entorno ha podido ver al reportero desde que fuera detenido el pasado 28 de febrero en la frontera con Ucrania y fuera acusado de espionaje.

Público ha hablado con Oihana Goiriena. La esposa de González ha remarcado que ha encontrado a Pablo González "física y anímicamente bien". La visita ha durado dos horas y durante ese tiempo han podido charlar de "todo lo sucedido en estos meses respecto a sus hijos y el resto de la familia, tanto en España como en Rusia".

Goiriena también le ha transmitido al periodista "las múltiples demostraciones de apoyo" que Pablo González está recibiendo, ante lo que el reportero encarcelado desde hace 8 meses ha expresado su agradecimiento y ha asegurado que "saber que no está solo le llena de energía para seguir firme en esta batalla que no será ni corta ni sencilla".

La esposa de González ha denunciado también la falta de intimidad durante el encuentro pero, a pesar de ello, el periodista "se ha animado mucho con la visita". Goiriena ha subrayado a este medio que "no se debe olvidar que gran parte de lo que ha generado su situación actual no es otra cosa que su doble nacionalidad y la profesión que desempeña". También ha señalado que no van a parar "hasta conseguir liberarle para que regrese a casa y pueda retomar su vida".

Nuevo equipo de abogados

Goiriena ha viajado a Polonia acompañada del abogado español Gonzalo Boye. Después de la visita a Pablo González en la prisión de Radom, ambos se han reunido con el nuevo equipo de abogados del periodista.

Hasta ahora, el reportero hispano-ruso contaba con el asesoramiento legal de Boye y del abogado polaco Bartosz Rogala. La familia de González ha querido reforzar su defensa con la contratación de nuevos abogados en Polonia.

Después de la reunión con los letrados, Goiriena y Boye han acudido a ver al cónsul español en Varsovia para informarle de la visita y de los cambios que se han producido en la defensa del periodista. La reunión se ha producido después de la visita "a fin de poder hacerla discretamente y dentro de un ámbito íntimo, pero también para no generar situaciones que podían haber llevado a impedirla".

Goiriena ha expresado su intención de volver a visitar a González "en un breve espacio de tiempo si las autoridades polacas así lo permiten".