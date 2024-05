Países de la UE se plantean que Ucrania use en suelo ruso las armas que le dan y Putin advierte de graves consecuencias

Otra línea roja comienza a caer en el apoyo de la UE a Ucrania: el uso de armas occidentales en territorio ruso. Y lo hace siguiendo el mismo patrón que en las anteriores cuando todavía era un tabú donar a Kiev artillería, cazas de combate, sistemas de defensa aérea o misiles de largo alcance. División al comienzo, maduración del debate y puesta en marcha final. Transcurridos los 26 meses de enfrentamientos, los primeros países europeos se abren ya a que las armas donadas a Volodimir Zelenski crucen la frontera rusa. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, lo avalan, mientras desde el Kremlin, Vladimir Putin advierte de "graves consecuencias".

Hay un grupo de países que cree que ha llegado la hora de que Moscú y Kiev compitan en igualdad de condiciones

Los 27 ministros de Defensa se han dado cita este martes en la capital comunitaria con las restricciones impuestas al material bélico que envían a Kiev como epicentro del debate. Del encuentro sale una división patente en torno a esta medida, no exenta de riesgos. Hay un grupo de países como Estonia, Lituania, Chequia o Países Bajos que están dispuestos a ello. Creen que ha llegado la hora de que Moscú y Kiev compitan en igualdad de condiciones. En el otro lado, Alemania, Italia o Bélgica muestran su oposición férrea por el riesgo de que Moscú pueda interpretarlo como una señal más hacia la confrontación directa.

A su paso por la reunión, Stoltenberg ha defendido que, sin este paso, a Ucrania le será mucho más difícil defenderse. "Esto es una guerra de agresión, Rusia ha atacado, ha invadido otro país. Y Ucrania, según el derecho internacional, tiene derecho a defenderse, y eso incluye también atacar objetivos fuera de Ucrania, objetivos militares dentro de Rusia", ha afirmado el ex primer ministro noruego. "Con tantas restricciones estamos atando las manos de las fuerzas armadas ucranianas", había reconocido ya el saliente mandatario político de la Alianza Atlántica en entrevistas recientes en las que apelaba a los 32 países aliados a reconsiderar sus restricciones. Estados Unidos, el gran sustento militar de Ucrania, rechaza la medida.

Por su parte, Borrell ya recoge el guante de Stoltenberg. "Hay que equilibrar la necesidad de los ucranianos de defenderse porque ciertamente no pueden ir donde se originan los ataques, están en una situación completamente asimétrica", aseguró a su llegada al Consejo. "Es evidente que es una acción legítima bajo el Derecho Internacional cuando se realiza de forma proporcionada. Pero también está claro que esta es una decisión que corresponde a cada Estado miembro y nadie puede forzarlos a ello", matizó desde la rueda de prensa final.

Tras recibir a Zelenski en La Moncloa, Sánchez anunció un acuerdo armamentístico por valor de más de 1.000 millones de euros

Todo coincide con la gira europea del presidente ucraniano por varias capitales europeas. Tras recibirlo en La Moncloa, Pedro Sánchez anunció un acuerdo armamentístico por valor de más de 1.000 millones de euros. Este martes, a su paso por Bélgica, el primer ministro Alexander de Croo se ha comprometido a enviar 30 aviones de combate F-16 recalcando que son para uso exclusivo en terreno ucraniano. Sobre la línea de combate, llega en medio de avances rusos, especialmente en los alrededores de Járkov. Esta situación desfavorable en el campo de batalla está metiendo más presión a los aliados de Ucrania.

Además, este no es el único tabú que empieza a derrumbarse. Los ministros del ramo han puesto sobre la mesa la idea de entrenar a las Fuerzas de Seguridad de Kiev en territorio ucraniano, una iniciativa que deslizó hace unos meses Emmanuel Macron y que se saldó por entonces con el rechazo frontal de países como Alemania o España. "Por lo pronto no hay consenso, pero las cosas cambian", ha reconocido Borrell. La UE espera terminar el verano con la instrucción de 60.000 soldados ucranianos, pero hasta el momento estos ejercicios se han llevado a cabo en territorio no bélico. "Algunos Estados miembros ven ventajas es entrenarlos sobre el terreno, lo que evitaría idas y venidas. Pero otros lo ven como poner botas militares en el terreno. En cualquier caso, se trataría de agentes militares, no tropas de combate, pero todo implica riesgos", detalla el jefe de la diplomacia europea.

Rusia reacciona

Putin: "Los países pequeños deberían ser conscientes de lo que se juegan"

Por su parte, el presidente ruso ha advertido de "graves consecuencias" si se usa armamento de la OTAN contra Rusia. "Los países pequeños deberían ser conscientes de lo que se juegan. Deberían ser conscientes de que son países con territorio pequeño y una población densa. Deberían tener en cuenta este factor cuando hablan de ataques en las profundidades del territorio ruso. Esto representa una escalada y un paso más hacia un grave conflicto en Europa y un peligroso conflicto global", ha señalado.

El inquilino del Kremlin ya ha proliferado estas advertencias previamente. Con el envío de los primeros cazas de combate occidentales alertó del riesgo de confrontación directa, aunque hasta el momento tanto el bando aliado como el ruso han evitado a toda costa un choque frontal que ninguna parte desea y que tendría consecuencias incalculables.