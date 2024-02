El Parlamento Europeo amonesta a José Ramón Bauzá por acoso psicológico a un asistente

El Parlamento Europeo ha apercibido este miércoles al eurodiputado de Ciudadanos y expresidente balear con el Partido Popular José Ramón Bauzá por un presunto caso de acoso psicológico a uno de los asistentes. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado esta decisión ante el hemiciclo este miércoles a comienzos de la sesión plenaria.

No obstante, no se ha impuesto ningún tipo de sanción económica o de suspensión de actividades en la Cámara, siendo esta la sanción más leve para la infracción de las normas internas en el Parlamento Europeo. "Basándome en las conclusiones del comité consultivo para las denuncias de acoso entre asistentes y eurodiputados y tras tener en cuenta las observaciones del eurodiputado, he decidido imponer una sanción a José Ramón Bauzá", ha alegado la presidenta.

Asimismo, ha señalado que la medida nace como resultado de "su comportamiento hacia su asistente acreditado, que constituyó acoso psicológico". El eurodiputado de la formación naranja, por su parte, no ha recurrido el amonestamiento.

El escrito donde figura la amonestación constata que los motivos de la sanción residen en la exigencia de una "excesiva" carga de trabajo, el uso de expresiones que tilda como "amenazantes" o el hecho de que en una ocasión se le dieran instrucciones contradictorias al asistente. Sin embargo, el informe también afirma que las alegaciones en su contra no han sido probadas.

Mónica Silvana González, otro antecedente de acoso laboral

No es la primera vez en esta legislatura que la Eurocámara sanciona a un asistente por acoso psicológico. La eurodiputada hispaoargentina del PSOE Mónica Silvana González fue denunciada por acoso psicológico por parte de tres de sus asistentes parlamentarios ante el comité consultivo del Parlamento Europeo que se encarga de las denuncias de acoso relacionadas con los eurodiputados.

Por este motivo, en enero de 2023 tuvo que hacer frente en enero de 2023 una multa equivalente a 10.140 euros y la suspensión temporal de su actividad en la Eurocámara durante 30 días. Se trata de una sanción bastante más dura que el apercibimiento impuesto a Bauzá.

Tras la sanción, González renunció a la militancia del PSOE y en consecuencia dejó de formar parte de la delegación socialista española en Bruselas, aunque sigue en su escaño y forma parte del grupo socialista europeo en la Cámara.

Varios medios, entre ellos 'Público', investigaron el caso

El caso de acoso laboral por parte de Bauzá por el que el eurodiputado ha sido amonestado estaba siendo investigado por el Parlamento Europeo cuando se publicó a finales de enero MEP Misconduct Investigation, una investigación transnacional realizada por 24 medios europeos, entre ellos Público, que reveló que uno de cada cuatro eurodiputados tiene delitos o escándalos en su historial.

El eurodiputado de Ciudadanos ya estaba contabilizado dentro de los 163 eurodiputados con condenas o escándalos porque aunque aún no se había anunciado la decisión sobre el caso, el Parlamento lo estaba investigando tras haber encontrado indicios de veracidad. Bauzá era uno de los 11 eurodiputados españoles que habían protagonizado algún tipo de caso de conducta indebida a lo largo de su trayectoria.

Precisamente sobre acoso laboral o sexual MEP Misconduct Investigation recopiló escándalos que involucraban a 37 diputados distintos, entre ellos a Bauzá.