El Partido Republicano logra el escaño que necesitaba para controlar la Cámara de Representantes de EEUU

El Partido Republicano de Estados Unidos se ha hecho con el control del Senado ocho días después de que comenzaran las elecciones de medio mandato (las conocidas midterms). Esto es gracias a que han conseguido el asiento que necesitaban para dejar al Partido Demócrata sin mayoría.

Por tanto, los conservadores poseen en este momento 218 escaños y podrán obstaculizar la agenda legislativa de los demócratas. En esta segunda etapa de la legislatura, Joe Biden tendrá mucho más difícil sacar medidas adelante. Aun así, cabe recordar que el presidente de EEUU tiene la posibilidad de vetar las propuestas que salgan del Congreso.

Tras estos resultados, Nancy Pelosi (demócrata) dejará de presidir la Cámara Baja y, en su lugar, es previsible que sea el congresista republicano Kevin McCarthy quien ocupe ese puesto. A pesar de todo, la victoria republicana es una victoria agridulce, pues se han quedado muy lejos de alcanzar los datos que pronosticaban las encuestas. Los sondeos indicaban que los conservadores se harían con el control del Senado y la Cámara de Representantes por el desplome de la popularidad de Biden, pero la Cámara Alta sigue bajo el dominio de los demócratas.

Trump vuelve a la carrera electoral

No obstante, aunque el resultado no ha sido el esperado por los conservadores, el expresidente Donald Trump ya ha anunciado que se presentará a la carrera por liderar el Partido Republicano en las presidenciales de 2024. Un trayecto que no será un camino fácil para el magnate, pues enfrente tiene al gobernador de Florida Ron DeSantis, el candidato que cosechó el mayor éxito en la noche electoral.

Entretanto, Biden ha manifestado su disposición a trabajar con los republicanos para obtener "resultados para las familias trabajadoras". También ha expresado su rechazo a la polarización que vive el país, asegurando que "el futuro es demasiado prometedor para quedar atrapado en la guerra política". "El pueblo estadounidense quiere que hagamos cosas por él. Quieren que nos centremos en las cuestiones que les importan y en mejorar sus vidas", ha sentenciado.