"Pesa más la geopolítica que la lucha por la verdad": el emotivo homenaje a José Couso en el 20º aniversario de su asesinato

"Ha llovido un poco en Madrid y eso ha limpiado un poco el ambiente, pero aún sigue oliendo a azufre y destrucción ahí dentro". Con estas palabras, acompañadas de un dedo acusador dirigido a la embajada de Estados Unidos, el hermano de José Couso, David, ha comenzado su intervención en el acto en homenaje al reportero gráfico de Telecinco asesinado en la guerra de Irak hace 20 años.

Sobre un escenario cubierto de carteles que mostraban el rostro del camarógrafo, se ha recordado también a los dos compañeros que murieron el mismo día, 8 de abril de 2003, en Bagdad a manos del gigante americano: Taras Protsyuk y Tarek Ayub. "Los culpables son Bush, Blair y Aznar, pero abriendo el plano se aprecia que también jugó un importante papel Durão Barroso", ha aseverado el familiar de Couso en referencia al entonces presidente de Portugal, que apoyó sin dobleces dicha guerra.

"A día de hoy, aún queda una familia y una ciudadanía que nos acompaña. Y no, no vamos a dejar de luchar", ha continuado. "¡Y os seguiremos acompañando siempre!", gritó entonces una voz femenina entre el público presente en el evento.

Olga Rodríguez también ha estado presente en el homenaje. La periodista fue testigo presencial del asesinato de José Couso. Cuando iba a entrar en directo al medio en el que entonces trabajaba, la metralla sobrevoló su cabeza, lo que la dejó con un pérdida crónica de audición. "En las siguientes horas, nos preocupamos de llorar a nuestros muertos, de cuidar a nuestros heridos. Como consecuencia de ello, no existe una sola imagen de la toma de Bagdad por parte de Estados Unidos", ha rememorado combativa y emocionada en Madrid.

"Unos días antes, el Pentágono había dicho que no quería prensa en Bagdad. No olvidaré nunca las palabras de Couso durante una de esas noches de dudas sobre qué hacer, si irnos o no: Tenemos que quedarnos porque tenemos que contarlo. Si no hay prensa en las guerras, la sociedad está mal informada y una sociedad mal informada es fácilmente manipulable", ha zanjado, no sin antes recordar que en el momento de su asesinato el reportero estaba "en un lugar protegido por la Convención de Ginebra, el hotel Palestina, utilizado por los periodistas".

La periodista Olga Rodríguez, testigo presencial del asesinato de José Couso, recuerda a su compañero en el acto frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid. — Cristina del Gallego Baraibar

"José Couso, crimen de guerra. Investigación y justicia". Un lema que coreaban de manera periódica los asistentes al acto durante la mañana de este sábado. En la misma línea se ha pronunciado durante su intervención el periodista de RTVE Víctor García Guerrero, que ha sido contundente al asegurar que "la verdad en la muerte de Couso ha sido escamoteada por la Justicia". "Esta ha sido una Justicia de trinchera, de parte y, como también ha ocurrido en el periodismo, en este caso a nivel judicial se ha separado la verosimilitud de la verdad", ha afirmado.

La pareja de Pablo González, presente en el acto

"Pablo González fue detenido posiblemente por dar una versión de los hechos en la guerra de Ucrania distinta de la realidad que se quiere imponer". Con esta frase cerró su intervención García Guerrero y dio paso a Oihana Goirinea, la pareja del periodista que lleva ya 14 meses retenido en una prisión de Polonia acusado de espionaje ruso.

"Pablo sigue sin tener derecho a hablar por teléfono con sus hijos, con sus tres hijos menores de edad que llevan todo este tiempo sin oír la voz de su padre y sin entender lo que pasa", ha lamentado sobre el escenario. "No se han presentado pruebas contra él ni cargos. Y así seguimos 14 meses después", ha recordado.

Una mujer artista pinta un mural de José Couso en el acto en homenaje al reportero frente a la embajada de los Estados Unidos en Madrid. — Cristina del Gallego Baraibar

Con un tono airado y la voz entrecortada, Oihana Goirinea ha hecho una petición al Gobierno de España: "No pedimos que defienda a Pablo, para eso ya tiene a sus abogados. No pedimos una declaración pública de apoyo. Pero sí pedimos que ejerza presión política y diplomática para que reciba las condiciones adecuadas en prisión", ha afirmado. González pasa 23 horas al día aislado y, en la hora restante, sale solo al patio de la prisión.

"Mientras sigamos teniendo memoria, la lucha continúa". De este modo, ha cerrado David Couso el acto en homenaje a la memoria de su hermano, que ha cerrado con el tamborileo del grupo Samba da Rúa, que lleva 20 años apoyando al entorno del reportero asesinado por el Ejército de los Estados Unidos en Irak.