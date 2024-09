Los 'populares' se apoyan en los ultras para reconocer a Edmundo González en una Eurocámara dividida sobre Venezuela

La Eurocámara vuelve a convertirse en una extensión del Congreso de los Diputados. Si hace una semana la cámara baja aprobaba el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela a iniciativas del PP y con el PSOE en contra, la batalla se ha trasladado al Pleno de Estrasburgo. Los democristianos se alían con la extrema derecha para sacar adelante una resolución, que se votará el jueves, para reconocer a González como presidente legítimo mientras que el arco progresista le recrimina la instrumentalización de la causa.

"Nuestro deber como UE es reconocer la figura de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Europa debe estar en el lado correcto de la historia. Esta es nuestra causa. No va de ideologías. Se trata de librar juntos la defensa de la democracia. O se está con ella o se está contra ella", ha señalado en el debate previo a la votación Dolors Montserrat, líder del PP en la Eurocámara. Montserrat ha aprovechado sus dos minutos de intervención para criticar la postura de Sánchez y el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, al que se ha referido como "blanqueador de dictadores", en la crisis venezolana.

"Lamentablemente cada vez que hablamos de Venezuela aquí, parte del Partido Popular Europeo (PPE) quiere instrumentalizar esta cuestión para dividir esta cámara y utilizarla como ariete para intereses políticos nacionales (...) La utilización espuria del dolor del pueblo venezolano en nombre de intereses partidistas es una vergüenza", le ha respondido Javi López, eurodiputado socialista, que ha recordado que los democristianos ostentan el poder en más de la mitad de los Estados miembros, pero ninguno de los gobiernos azules ha dado el paso de reconocer al opositor.

La Eurocámara afronta dividida la votación del próximo jueves. El Partido Popular Europeo se ha quedado solo en la mesa de negociación con la extrema derecha. Junto a los Patriotas por Europa, el grupo de Orbán, Le Pen y Vox, y los Conservadores y Reformistas (ECR) de Giorgia Meloni han cocinado un texto en el que apelan al reconocimiento de González como el presidente legítimo de Venezuela.

La Eurocámara no tiene competencia para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela

La Eurocámara no tiene tal competencia, que recae en cada Estado miembro. Ni siquiera la UE: los gobiernos y países solo son reconocidos por los gobiernos nacionales. Apelan, por ello, a los países europeos a dar este paso y a hacer todo lo posible para garantizar que González sea investido como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero. El propio Borrell reconocía recientemente que este tipo de reconocimientos tienen valor "simbólico" pero "no cambian la situación sobre el terreno". Ya en 2018, el Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, un paso que siguieron en cascada los países europeos reculando dos años después tras constatar el fracaso de este experimento.

En la antesala de la resolución, Socialdemócratas, Liberales y Verdes se han levantado de la mesa de negociación tras marcar como línea roja cualquier alianza con la ultraderecha. Por lo pronto, PPE, Patriotas y ECR suman 350 votos, muy cerca de la mayoría necesaria en el Hemiciclo compuesto por 720 eurodiputados. Con un puñado de díscolos de otros grupos, de no inscritos o de los Soberanistas, la familia de los ultras de Alternativa por Alemania (AfD), saldría adelante con facilidad. En el debate, AfD se ha desmarcado en aras de evitar "injerencias" sobre países soberanos. Por su parte, las fuerzas progresistas –sumando a la Izquierda– se quedan en 311 votos.

La resolución cocinada por la derecha va más allá y llama a la UE a solicitar una orden de arresto internacional contra Maduro "por sus crímenes contra la humanidad" y "las graves violaciones de derechos humanos". Por último, llaman a ampliar las sanciones hasta el líder chavista y su círculo. La socialdemócrata sueca Evin Incir, sueca socialdemócrata, se ha mostrado a favor de estas iniciativas, por lo que podría haber alguna fuga en el grupo que lidera Iratxe García Pérez. El bloque comunitario ya impone medidas restrictivas a medio centenar de personas próximas a Maduro, aunque relajó algunas de ellas poco antes de las elecciones presidenciales como un guiño de acercamiento. De ir más allá en esta medida –que no ha dado grandes resultados– debería apuntar directamente a Maduro y por lo pronto no hay unanimidad entre los Veintisiete para ello.



En los últimos días, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha elevado el tono con Caracas. El Alto Representante no ha acudido al Pleno de Estrasburgo y, por tanto, no ha estado presente en el debate. Tras la detención de varios ciudadanos europeos, entre ellos dos españoles, se ha dirigido por primera vez a Maduro como un "dictador" y un líder "autoritario", en una entrevista concedida el fin de semana a Informativos Telecinco. Sin embargo, sobre el terreno la postura de la UE no ha cambiado: no reconoce la victoria de Maduro, aunque tampoco la de la oposición y fía los esfuerzos diplomáticos a los países de la región, especialmente a Brasil y Colombia, para caminar hacia una solución "pacífica" y "dialogada" entre las partes.