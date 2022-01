El presidente de Kazajistán ordena "disparar a matar" contra los manifestantes

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, ha afirmado este viernes, durante un discurso a la nación, que ha dado la orden expresa de "disparar a matar", sin previo aviso, contra los manifestantes que vienen ocasionando graves disturbios en los últimos días, a los que ha calificado de "bandidos", si ofrecen resistencia a las autoridades.

"Di la orden a los órganos de la policía y el Ejército de disparar a matar sin previo aviso", ha dicho el presidente, al alertar de que no dialogará "con bandidos armados y preparados, tanto locales como extranjeros". El mandatario ha señalado que "los terroristas continúan dañando la propiedad estatal y privada" y "utilizan sus armas en contra de los cuidadanos".

"Desde el extranjero se escuchan llamados a las partes para llevar a cabo conversaciones con el fin de una solución pacífica. ¡Qué tontería! ¿Cómo se puede dialogar con criminales y asesinos?", ha argumentado Tokáyev, que ha alertado que "la operación antiterrorista continúa".

Tokáyev: "Los que no se rindan serán eliminados"

"Los combatientes no han depuesto las armas, continúan cometiendo crímenes o se preparan para cometer nuevos. Hay que llevar la lucha en contra de ellos hasta el final. Los que no se rindan serán eliminados", ha advertido. El presidente ha aprovechado también la ocasión para arremeter contra los servicios de seguridad kazajos, que no supieron prever la posibilidad de esta crisis.

"Es de una importancia crítica comprender por qué el Estado se quedó dormido y no advirtió la preparación clandestina de los ataques terroristas ni las células 'dormidas' de los combatientes", ha aseverado el mandatario, para quien los disturbios han evidenciado algunas debilidades: "Descubrimos que no tenemos suficientes tropas especiales, medios y equipamiento policial especial. Solucionaremos urgentemente este problema".

Según Tokáyev, las acciones de los manifestantes "mostraron la existencia de un plan preciso contra las instalaciones militares, administrativas y sociales", además de "una coordinación precisa de sus acciones, una alta preparación militar y una crueldad animal". "Además de los combatientes actuaron especialistas preparados para llevar a cabo sabotajes ideológicos", ha añadido.



Tokáyev ha aprovechado la ocasión para celebrar la rápida respuesta de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza militar que agrupa a seis antiguas repúblicas soviéticas, y que respondió afirmativamente a la petición de Nur-Sultán de enviar tropas para ayudar a solucionar la crisis política en la nación centroasiática.

En particular, ha agradecido al primer ministro de Armenia, actualmente presidente pro tempore de la OTSC, y a los presidentes de Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán. "Dirijo especiales palabras de agradecimiento al presidente de Rusia, Vladímir Putin. Reaccionó muy rápido, y sobre todo, con un cálido sentido de camaradería, a mi solicitud", ha añadido.

Imagen fija tomada de un video de AFPTV que muestra a militares bloqueando una calle en el centro de Almaty el 7 de enero de 2022. — Abduaziz Madyarov / AFP

Rusia envía más de 70 aviones

El Ministerio de Defensa de Rusia ha enviado más de 70 aviones de transporte militar con las unidades rusas del "contingente de paz" de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza militar que agrupa a seis antiguas repúblicas soviéticas, informó hoy la entidad castrense.

"El grupo aéreo compuesto por más de 70 aviones Il-76 y 5 An-124 (...) transporta durante la última jornada la parte rusa del contingente de paz de la OTSC a Kazajistán", ha afirmado en un comunicado el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, mayor general Ígor Konashenkov.

"Las fuerzas de paz rusas están integradas por unidades de la Brigada 45 de tropas especiales, la División 98 de paracaidistas y la Brigada 31, todas de las Tropas Aerotransportadas de Rusia", ha indicado Konashenkov al señalar que todos los militares rusos que participan en la misión "cuentan con un entrenamiento especial y tienen experiencia real en combates".

Exteriores recomienda extremar las precauciones

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha recomendado a los alrededor de 80 españoles que residen en Kazajistán que eviten desplazamientos innecesarios y extremen las precauciones ante las protestas que se han sucedido en los últimos días en el país, que se han saldado ya con más de una veintena de muertos.

La Embajada española en Nur-Sultán ha contactado en los últimos días con la colonia de unos 80 españoles que están registrados en el país, de los que 37 están en Almaty, la capital comercial y uno de los principales focos de la protestas, según han indicado fuentes diplomáticas.

A todos ellos se les ha informado de las medidas adoptadas por las autoridades kazajas, que entre otras cosas han llevado a cabo cortes de Internet, y se les ha recomendado evitar los desplazamientos innecesarios ante el cariz que está tomando la situación en esta antigua república soviética.

Por el momento no hay constancia de que ningún español se haya visto afectado por las protestas, que han degenerado en violentos altercados con muertos en algunos enclaves, principalmente en Almaty, pero en caso de necesitar ayuda cuentan con el teléfono de emergencia consular a su disposición, han precisado las fuentes.