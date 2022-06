El presidente de México avisa a Iberdrola de que debe pagar la multa millonaria que le impuso su Gobierno en mayo

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado este jueves que la empresa Iberdrola Energía Monterrey (IEM), filial de la eléctrica española Iberdrola, debe pagar la multa de 9.145 millones de pesos (unos 437,47 millones de euros) que impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en mayo.

"Es un asunto de la CRE y está fundado y tienen que pagar la multa, también pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción, no tengo duda", ha asegurado el presidente en su rueda de prensa matutina.

El motivo de la multa de la CRE, según lo ha recordado López Obrador, fue la venta de electricidad producida bajo el esquema de autoabastecimiento en la planta de Iberdrola en el norteño estado de Nuevo León. Se trata de la multa más alta impuesta hasta ahora por la CRE, seguida muy de lejos por la impuesta en 2017 por 112 millones de pesos (unos 5,3 millones de euros).

"El famoso autoabasto es fraude legal, entonces no pueden ellos estar vendiendo energía eléctrica, y tienen que decidir los clientes si se arreglan con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que les abastezca de energía", ha expresado el mandatario.

La multa ocurre durante la implementación de la nueva política energética del Gobierno de López Obrador, que impulsó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. El presidente ofreció un acuerdo a las empresas que se dedican a vender energía a terceros bajo el esquema de autoabastecimiento, aunque no detalló si habría una negociación particular con Iberdrola.

"Si hay posibilidades de llegar a un acuerdo (con las empresas de autoabasto) es mucho mejor, además no les perjudica, es una cuestión de prepotencia, de orgullo, no les estamos expropiando ninguna planta, no hay aumentos de tarifas", ha justificado el presidente.