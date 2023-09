La principal coalición opositora de Gabón pide a los golpistas que dialoguen con ellos

La principal coalición de partidos opositores de Gabón, Alternancia 2023, pidió a la junta militar que perpetró un golpe de Estado este miércoles dialogar con ellos para compartir el poder, después de asegurar que su líder, Albert Ondo Ossa, ganó las polémicas elecciones del pasado día 26 de agosto.

"Nuestro país necesita unidad y cohesión, no división. No podemos pedir al pueblo gabonés que escogió por abrumadura mayoría al profesor Albert Ondo Ossa como presidente de la República que renuncie a esta elección. Eso es inaceptable y el pueblo de Gabón no podrá admitirlo", señaló Alternancia 2023 en un comunicado recogido a última hora de este jueves por los medios locales.

"El camino que indicamos es el camino de la razón, la sabiduría, la democracia y el Estado de derecho. Es el camino que permitirá a Gabón reconstruirse como todos queremos y salvar a nuestro país de una crisis aún mayor que la que estamos viviendo", ha añadido.

Para la Alternancia 2023 es vital que la junta golpista dialogue con ellos, además, con el objetivo de "evitar el aislamiento de la comunidad internacional, las sanciones de las instituciones financieras internacionales y de los socios para el desarrollo".

Aun así, la plataforma de opositores felicitó a los militares que "sorprendentemente" tomaron el poder este miércoles, poco después de que las autoridades electorales del país anunciase la victoria del presidente de Gabón, Ali Bongo, con el 64,27 % de los votos.

"Al hacerlo, las Fuerzas Armadas de la República se negaron a que nuestro país volviese a ser gobernado violando la opinión libremente expresada por el pueblo soberano. (...) Con este acto definitivo salvaron a nuestro país y a su pueblo de una nueva crisis electoral cuyas consecuencias económicas, sociales y sobre todo en términos de vidas humanas habrían sido aún más graves", indicó la coalición opositora.

Denuncian fraude electoral

Los golpistas aseguraron que las elecciones no fueron transparentes, creíbles ni inclusivas, y acusaron al Ejecutivo de gobernar "irresponsable e impredeciblemente", deteriorando de esta manera la "cohesión social".

Además, pusieron a Bongo bajo arresto domiciliario por "alta traición a las instituciones del Estado" y "malversación masiva de fondos públicos", entre otros delitos.

Pese a la oposición de la comunidad internacional -la Unión Africana (UA) y las Naciones Unidas, entre otras organizaciones, han condenado el golpe-, los militares han continuado afianzándose en el poder desde este miércoles y su líder, el general Brice Oligui Nguema, se prepara para jurar como presidente el próximo lunes.

La familia de Bongo -que heredó la posición de presidente tras la muerte de su padre, Omar Bongo, en 2009- ha estado en el poder desde 1967.

El golpe de Estado en Gabón, una de las potencias petroleras de África subsahariana, es el segundo que se produce en poco más de un mes en África, después de que el Ejército tomase el poder en Níger el pasado 26 de julio.

Gabón se sumó así a la lista de países que han tenido golpes exitosos en los últimos tres años y en la que, además de Níger, están Mali (agosto de 2020 y mayo de 2021), Guinea-Conakri (septiembre de 2021), Sudán (octubre de 2021) y Burkina Faso (enero y septiembre de 2022).