Las protestas en Perú contra la destitución de Martín Vizcarra como jefe de Estado continuaron durante la noche del miércoles ante la toma de mando del presidente del Congreso, Manuel Merino.

Los cacerolazos están presentes en las calles de Lima desde el lunes, después de que el Congreso destituyera a Vizcarra por "incapacidad moral". El miércoles grupos de ciudadanos volvieron a salir a los distintos distritos de la capital para rechazar la situación política en su país.

A los golpes de ollas y cacerolas, se sumaron bocinazos de coches, todos emitidos a partir de las 20:00 horas (01:00 GMT del jueves), tal como hicieron los peruanos cada día durante el inicio de la cuarentena por la covid-19 en homenaje a los miembros de la sanidad y fuerzas de seguridad que se enfrentaban a la pandemia.

Mientras continúan las manifestaciones, la mayoría de ellas pacíficas, los integrantes del nuevo gabinete de ministros de Perú jurarán sus cargos este jueves en el Palacio de Gobierno de Lima, según informó el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz.

El primer ministro, quien juró en solitario al cargo este miércoles ante el presidente Manuel Merino, se negó a confirmar los nuevos ministros, aunque dijo que Comercio Exterior y Turismo será asumido por la exviceministra de Turismo Mara Seminario.

El jueves "juramentará todo el gabinete, salvo que alguien se enferme", indicó el político conservador en el Canal N de televisión antes de confirmar que no continuará ningún ministro del anterior gabinete, que renunció en pleno luego de que Martín Vizcarra fuera destituido este lunes por el Congreso.



"Conflicto y preocupación”

Durante la noche de este miércoles la exministra de Salud Pilar Mazzetti informó de que rechazó el ofrecimiento de Flores- Aráoz para continuar en el nuevo gabinete.

Aunque admitió que la posible permanencia al frente del despacho que combate la pandemia de la covid-19 le generó una disyuntiva. Mazzetti agregó que la abrupta destitución de Vizcarra le ha generado "conflicto y preocupación".

"Sé que muchas personas quisieran que continúe, pero a pesar de mis sentimientos encontrados, siento que un nuevo gobierno requiere una nueva gestión. Bajo las actuales circunstancias y el conflicto que estas me generan, lo lamento, pero no puedo continuar", dijo.

Los nuevos ministros

Aunque el primer ministro no ha querido adelantar las identidades de los nuevos ministros, el diario El Comercio informó que el Ministerio de Economía y Finanzas será asumido por el exministro de Agricultura José Arista.

El Ministerio de Salud sería asumido por Abel Salinas, quien ya ocupó ese despacho durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Justicia por la exprocuradora Delia Muñoz.

En sus declaraciones al Canal N, Flores-Aráoz también dijo que entre los nuevos ministros no habrá ningún integrante del actual Congreso, que es duramente cuestionado por la ciudadanía después de la destitución de Vizcarra.

“¡Merino, escucha, el pueblo te repudia!”

Ante el cambio de gobierno, numerosos grupos de ciudadanos recorrieron la noche del miércoles, las calles y avenidas del centro histórico de la capital peruana mientras eran vigilados de cerca por agentes antidisturbios y lanzaban consignas como "¡Merino, escucha, el pueblo te repudia!".

Por primera vez, cientos de personas también se reunieron en el distrito limeño de Miraflores, donde recorrieron la avenida Larco y se concentraron ante un turístico centro comercial ubicado frente al Océano Pacífico.

A pesar de que esta marcha fue pacífica, cuando los manifestantes se encontraban en el Parque Central de Miraflores la Policía intentó dispersarlos con gases lacrimógenos.

Bajo la consigna "Perú, te quiero, por eso te defiendo", otro grupo de ciudadanos se desplazó por la avenida De la Marina, a la altura del distrito de San Miguel, que es una habitual ruta hacia el aeropuerto internacional de Lima y el puerto vecino del Callao.

Miles de personas protestan contra Manuel Merino, en Lima (Perú). — Aldair Mejía / EFE

Protestas en todo el país

Las protestas también continuaron en otros ciudades del país como Cusco, la antigua capital del Imperio de los Incas, donde cientos de personas marcharon y se concentraron en la plaza de Armas para expresar su rechazo a la toma de mando de Merino.

En las ciudades norteñas de Chiclayo y Trujillo también se reportaron jornadas de protesta en rechazo a la crisis política y "en defensa de la democracia", según afirmaron los participantes.

Por su parte, en la ciudad sureña de Arequipa, considerada la segunda en importancia de Perú, la Policía impidió el paso a los ciudadanos que intentaban realizar en la plaza de Armas una manifestación contra el Congreso y la destitución de Vizcarra.

"Un Ejecutivo totalmente independiente"

Ante el rechazo y las protestas que se presentan en el país por la destitución de Vizcarra, el primer ministro aseguró que la gestión presidencial de Manuel Merino, quien era presidente del Congreso, es autónoma y no un gobierno del Legislativo.

"Este no es un gobierno del Congreso. Es un Ejecutivo totalmente independiente. Una vez que Manuel Merino asume la presidencia está en el Poder Ejecutivo, no depende de su partido. No es un gabinete de congresistas", afirmó.

Señaló, además, que la polémica decisión que tomó el Legislativo contra Vizcarra ha sido constitucional y producto de una votación democrática que todos los peruanos deben respetar.

"El Congreso ha decidido una cosa democráticamente con una votación abrumadora y se tiene que aceptar, porque es lo que dice la Constitución. Guste o no", remarcó.

Vizcarra fue destituido este lunes con 105 votos del Congreso, que lo consideró "incapaz moral" tras ser denunciado por presuntos actos de corrupción, por lo que al día siguiente Merino asumió la jefatura del Estado en medio del rechazo de un gran sector de la ciudadanía, que hacen desde entonces manifestaciones de protesta.

Continuarán las marchas en Perú

Para este jueves, los ciudadanos han sido convocados mediante las redes sociales para participar en una gran marcha nacional contra la actuación del Congreso y la presidencia de Merino, que en Lima tendrá su punto de concentración en la plaza San Martín.

La convocatoria, que circula profusamente con las etiquetas "#FueraMerino" y "Tomalacalle", plantea llegar hasta la sede del Congreso, algo que grupos de personas ya intentaron hacer este lunes y martes, pero fueron impedidos por la Policía con disparos de gases y perdigones de goma, golpes de varas y carros de agua.

Los convocantes pidieron a los ciudadanos que acudan a la marcha con sus DNI y porten siempre sus mascarillas para prevenir el riesgo de ser infectados con el virus de la covid-19, que hasta ahora ha dejado más de 925.000 contagiados y casi 35.000 decesos en el país.

Las protestas se realizan en Perú mientras Manuel Merino permanece en silencio y busca conformar un gabinete de ministros luego de haber designado al veterano político conservador Ántero Flores-Aráoz como primer ministro.