Rupert Murdoch admite que miembros de Fox News respaldaron las acusaciones falsas de fraude electoral de Trump

El magnate de los medios de comunicación y propietario de, entre otros, Fox News, Rupert Murdoch, ha declarado que varios comentaristas e invitados de la cadena respaldaron en directo las acusaciones falsas de fraude electoral de Donald Trump en su derrota contra Joe Biden en Estados Unidos.

"Algunos de nuestros comentaristas lo respaldaron", declaró Murdoch en el juicio contra su cadena de televisión tras la demanda de la fabricante de máquinas de votación Dominion Voter Systems. En concreto, Sean Hannity, Jeanine Pirro, Lou Dobbs y Maria Bartiromo, según indica The New York Times.

El magnate ha reconocido que dudaba de las afirmaciones de Trump y definió a algunas como "tonterías". Sin embargo, ha indicado que pudo detener las informaciones falsas, pero no lo hizo. Aunque ha señalado como responsables a los periodistas y no a Fox News, ya que ha mantenido que la cadena no respaldó esta narrativa.

Fox News, por su parte, ha atacado a la empresa denunciante alegando que su demanda busca "titulares". "La demanda de Dominion siempre se ha centrado más en lo que generará titulares que en lo que pueda resistir el escrutinio legal y fáctico", han apuntado en una declaración recogida por CNN.

La cadena ha defendido a sus presentadores alegando que las declaraciones se han sacado de contexto. Con todo, Dominion ha demandado a Fox News por 1.600 millones de dólares acusando a sus directivos de conocer que las informaciones eran falsas, pero las transmitieron de todos modos para obtener beneficios.

Los documentos revelados en este caso muestran una lucha interna en Fox News tras la derrota de Trump, lo que supuso la caída de sus audiencias después de que fueran la primera cadena en llamar a Joe Biden y reconocer su victoria electoral. El expresidente de EEUU los señaló como traidores y sus seguidores abandonaron sus retransmisiones.

Por otro lado, algunas de las acusaciones vertidas contra Dominion por colaboradores y presentadores de Fox News señalaban que los sistemas de votación contaban con un algoritmo que modificaba los votos y que la compañía había sido fundada en Venezuela para ayudar al expresidente Hugo Chávez.

A pesar de las dudas de los ejecutivos de la cadena, programas como los de Dobbs y Bartiromo mantuvieron las versiones trumpistas del resultado electoral. Pese a todo, la cadena sostiene que se trataban de opiniones independientes y sus presentadores informaron en todo momento de que se trataba de opiniones y no informaciones.