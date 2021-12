Rusia considera que la principal ONG de Derechos Humanos del país ha violado la ley sobre agentes extranjeros

El Tribunal Supremo de Rusia ha ordenado este martes la liquidación de Memorial, la principal organización de Derechos Humanos de este país y la voz de los represaliados soviéticos fundada durante la perestroika entre otros por el Nobel de la Paz Andréi Sájarov, por "tolerar el terrorismo".

La disolución se ha dado por supuestamente violar la controvertida ley sobre agentes extranjeros, normativa que exige a los grupos financiados internacionalmente que marquen claramente todo su material como emitido por "un agente extranjero". Según la Fiscalía, el grupo violó reiteradamente la ley al "ocultar" la designación.



Los fiscales acusan al Memorial International de violar las regulaciones al no marcar todas sus publicaciones, incluidas los posts en las redes sociales, con la etiqueta de "agente extranjero" que exige la ley. El propio Putin incluso les acusó de tolerar el terrorismo y el extremismo.

La petición de la Fiscalía por la que se acusaba a la ONG de crear "una imagen falsa de la Unión Soviética como Estado terrorista", disuelve tanto la organización de memoria histórica como la de defensa de los derechos humanos que integran Memorial Internacional. El fiscal, Alexéi Zhafiárov, acusó a la ONG de "distorsionar" la memoria de la victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patria (1941-45) y de rehabilitar a criminales nazis "en cuyas manos hay sangre de ciudadanos soviéticos".

Mientras, el director de Memorial Internacional, Yan Rachinski, aseguró que el fallo no supone el cese de las actividades de la ONG, ya que existen muchas organizaciones a ella adscritas que no están registradas o no figuran como personas jurídicas. "Suspender las actividades de Memorial no entra dentro de las posibilidades de la Fiscalía", subrayó.

Para la oposición el cierre de la organización está motivado por la "ira suscitada" en el Gobierno después de que la ONG recopilara información sobre los millones de muertos a manos del Estado, bajo el mando de Joseph Stalin, según señala France24.

Memorial, cerrada tras más de 30 años

La organización rusa Memorial, que fue liquidada este martes por el Tribunal Supremo, ha dedicado los últimos 30 años a investigar tanto las represiones políticas soviéticas hasta 1991 como a denunciar los abusos de los derechos humanos cometidos en Rusia desde la caída de la URSS, según informa Efe.

Fue fundada formalmente en 1991, aunque ya funcionaba desde el año anterior, coincidiendo con la desintegración de la URSS, con el fin de mantener viva la memoria de los millones de personas que fueron represaliadas por el Estado comunista.

Entre sus fundadores figura el científico y disidente soviético Andréi Sájarov, Premio Nobel de la Paz en 1975, padre de la bomba de hidrógeno y precursor de la defensa de los derechos humanos en este país.