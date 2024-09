Tareq Baconi: "Israel trató de aislar a Gaza, no pudo hacerlo y ahora su única propuesta es exterminar a los palestinos"

En su libro explica que tras el 11S, Israel aprovechó la retórica de la "lucha contra el terrorismo" para equiparar Al-Qaeda con Hamás. ¿Cómo ha favorecido esta narrativa a Israel?



Cuando Hamás o Hizbulá son descritos como organizaciones terroristas que simplemente odian a Israel o, peor aún, a los judíos, se elimina cualquier comprensión política de lo que realmente son. No se proporciona el contexto político de por qué se está produciendo esa resistencia armada. El uso del término terrorismo es muy importante para los israelíes porque les permite mostrarse ante Occidente como una nación democrática que actúa en defensa propia, lo cuál está muy lejos de la realidad. La realidad es que Hamás es un movimiento nacionalista palestino armado que lucha contra el bloqueo y la ocupación israelí.

O sea, que según esta hipótesis, Israel prefiere enemigos como Hamás o Hizbulá para tener el favor de Occidente,

Completamente. Israel presenta a Hamás como terroristas ante Occidente, pero a la vez quería que gobernara en la Franja. De hecho, facilitó su presencia en la Franja facilitándoles combustible, dinero, etc… Hamás es la excusa perfecta para justificar el bloqueo. Pero si desapareciera mañana, el bloqueo continuaría.

Entonces, ¿cree que los líderes del Likud han tenido alguna vez la intención de ceder a algunas de las peticiones de Hamás o de la Autoridad Palestina? Por ejemplo, retirarse de los territorios ocupados.

No, ni el Likud ni ningún otro partido israelí. Creo que el objetivo de Israel ha sido siempre mantener el control desde el río hasta el mar sin conceder ningún derecho político a los palestinos.



"Hamás no pudo predecir que la respuesta al 7 de octubre sería un genocidio"

Durante mucho tiempo, Hamás ha condicionado el fin de los atentados y los secuestros al fin de la ocupación israelí. Sin embargo, nunca le ha salido especialmente bien. ¿Calculó mal la respuesta de Israel al 7 de octubre?



Pienso que calcularon una respuesta muy fuerte por parte de Israel, pero no creo que nadie pudiera predecir un genocidio. El hecho de que llevemos más de un año de genocidio que nadie en el mundo parece poder detener, era inconcebible. Lo que intento decir es que no creo que tenga sentido poner toda la responsabilidad en Hamás. El movimiento tiene que asumir la responsabilidad de iniciar esto, pero el coste que aquella decisión está teniendo está sólo en manos de Israel.



En el contexto de esta respuesta, Israel asesinó recientemente al último líder de Hamás, Ismail Haniyeh ¿Cómo cree que ha podido impactar esto en el grupo armado?¿Cree que cambiará su estrategia tras la elección de Yahya Sinwar como nuevo líder?

Muchos de los líderes de Hamás, como Ismail Haniyeh, han sido asesinados, pero Hamás es ahora más fuerte que nunca. Israel sabe que, aunque descabece al movimiento, no acabará con él. Por eso considero que con la ejecución de Haniyeh no estaba tratando de debilitar a Hamás, sino de evitar un alto al fuego, porque Haniyeh participaba en las negociaciones de paz.

"Con el asesinato de Haniyeh Israel buscaba sabotear el alto al fuego"

Por otro lado, no creo que Hamás vaya a cambiar su estrategia por la llegada de Yahya Sinwar. Las decisiones que el grupo toma internamente, como la elección de sus líderes, son bastante democráticas porque en ellas participan representantes de todas sus ramas. Así que los cambios de mando no necesariamente tienen por qué afectar a su estrategia. Las demandas siguen siendo las mismas: sólo habrá un alto al fuego cuando los prisioneros palestinos sean liberados en un intercambio con los rehenes e Israel retire las tropas de Gaza.

¿A qué se refiere con eso que ha dicho de que "Hamás es más fuerte que nunca"?



A que, aunque evidentemente su estructura militar ha sido erosionada después del 7 de octubre, Hamás ha sido capaz de soportar la violencia genocida de Israel durante casi un año sin ser derrocada, aún cuando las mayores potencias del mundo apoyan a Netanyahu. En este sentido, el movimiento se ha mostrado ideológicamente muy poderoso. Y aunque en Gaza parece que hay una mezcla de emociones respecto al movimiento, más allá de la Franja su popularidad ha crecido. Hamás es visto como el único movimiento que está protegiendo a los palestinos.



¿Qué papel cumple entonces la Autoridad Nacional Palestina en el conflicto? ¿Cuál es su relación con Hamás?



"La ANP es vista como colaboradora de Israel. Hamás, como la única que está luchando contra la ocupación"

La relación entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) es clave para esa visión que comentábamos. La ANP es vista como colaboradora de Israel. Ellos están en profunda comunicación con Israel, son los responsables de la coordinación de la seguridad. Atacan cualquier signo de resistencia palestina y se oponen a cualquier acción que impulse el proyecto palestino. Así que, entre los dos, Hamás es visto como el único actor con legitimidad en la Franja de Gaza porque es el único que está luchando contra la ocupación y el apartheid.



Si Netanyahu sabe que no va a acabar con Hamás, ¿Qué es lo que busca después de tantos meses de incursión militar en la Franja de Gaza? Algunas voces señalan a los yacimientos de gas y petróleo hallados allí como una de las razones.



Pienso que el Gobierno de Israel está muy contento con el marco que se creó después del 7 de octubre. Antes era suficiente con mantener a la Franja de Gaza separada del resto de los territorios palestinos y marginalizada. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ahora que han entendido que no habrá seguridad para Israel mientras el apartheid continúe, lo que Netanyahu persigue es el exterminio de los palestinos en Gaza.



Por esa razón es tan importante el cargo de genocidio [del que se acusa a Israel, a los miembros de su Gobierno y a Hamás]. Porque esto no tiene nada que ver con Hamás, aunque, por supuesto, el 7 de octubre fue el detonante. Esto, en realidad, tiene que ver con el hecho de que hay dos millones de palestinos en Gaza y, si no van a darles derechos y no pueden mantenerlos aislados indefinidamente, tienen que deshacerse de ellos. Ahora bien, ¿hay otros beneficios con la ocupación de Gaza? ¡Por supuesto! Hay reservas de gas y muchas tierras que los colonos desean. Pero no creo que estas cuestiones sean las principales razones de la intervención.



EEUU se erige como el único poder con capacidad para detener el genocidio. ¿Cómo cree que afectaría al conflicto una reelección de Donald Trump?¿Y si fuera elegida Kamala Harris?

No me parece que EEUU esté interesada en acabar con el genocidio. Hablan de un alto al fuego, pero siguen armando a Israel. EEUU está más interesado en mantener el poder de Israel en la región en tanto que es su potencia militar aliada. Así que, tanto si gana Trump como si gana Harris, no vamos a ver un gran cambio. Ambos permitirán a Israel continuar actuando con impunidad.

Ante la masacre, no sólo Occidente está inmóvil. ¿Qué puede decirnos del silencio de los países árabes?¿Está el panarabismo definitivamente muerto?



El panarabismo, tal y como lo conocíamos en los 60 y 70, ya no existe. Para mí es obvio que entre los gobiernos árabes hay mayor interés en normalizar las relaciones con Israel que en apoyar a Palestina, lo cual es muy diferente a lo que sienten las poblaciones árabes. Incluso en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí o Bahrain [aliados de EEUU] hay un enorme apoyo a Palestina. Hay que tener en cuenta que estos países están gobernados por dictaduras que no representan al pueblo.

"Las dictaduras árabes necesitan la tecnología de vigilancia que Israel fabrica"

Los regímenes árabes quieren tener una relación cercana con Israel porque necesitan su tecnología de vigilancia para sus propias dictaduras. Esa es la base de la relación entre las dictaduras árabes e Israel. Pero aunque el panarabismo haya muerto, la solidaridad entre los pueblos árabes en la región sigue siendo muy poderosa.

¿Tienen alguna capacidad la población árabe de presionar a sus gobiernos?

Sí, y creo que los regímenes árabes están muy preocupados por eso. La cuestión palestina es una de las cosas que más puede activar a la gente en las calles y evidenciar la distancia que hay entre estos regímenes y sus propios pueblos. Los gobiernos dicen que apoyan a Palestina, pero en realidad no están haciendo nada, así que pienso que [una revuelta o protesta] es muy posible. Especialmente en Egipto, donde el régimen de Al-Sisi está tomando posicionamientos políticos muy pro Israel.

¿Cree que veremos alguna otra salida de la guerra diferente al nacionalismo islámico de Hamás?

"El mayor reto que tienen los palestinos es construir una liberación nacional que represente toda Palestina"

Creo que sí. Hamás es ahora el actor clave porque es la única facción palestina que tiene poder militar. Pero la mayoría de los palestinos no son islamistas y no apoyan a Hamás por su ideología islamista, sino porque es un movimiento nacionalista de resistencia armada. Tendrá que haber alguna forma de construir un poder que represente la pluralidad palestina y que sea inclusivo con Hamás, porque es parte de esa diversidad nacional. Este es el mayor reto que tienen ahora mismo los palestinos: construir una liberación nacional que sea representativa de toda Palestina.