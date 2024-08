Trump sugiere ahora que podría mantener un debate con Kamala Harris después de negarse a tenerlo

El expresidente de EEUU y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha instado este miércoles a la vicepresidenta Kamala Harris a participar "pronto" en un debate electoral. Lo ha hecho tras tildar de "comunistas" a la ahora candidata demócrata para las elecciones del próximo 5 de noviembre y a su recién electo vicepresidente, el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

La razón de esta consideración estiba en que, a ojos del expresidente, la fórmula demócrata comparte las ideas del senador Bernie Sanders, uno de los más progresistas del Congreso estadounidense. "Esta candidatura quiere que este país se vuelva comunista de inmediato, si no antes. No queremos seguridad. No queremos nada. Él está muy a favor de los transexuales", ha aseverado. Ha criticado igualmente que Walz es más radical que Harris en temas como la política migratoria y el "crimen".

En este sentido, Trump nunca ha tenido pudor en mostrarse abiertamente contrario al avance en derechos LGTBI+ en EEUU, de hecho, en 2017 escribió en X (antes twitter) que las "personas transgénero de ninguna manera servirían en el Ejército de Estados Unidos", ya que además acarrearían "enormes costos médicos y trastornos".

Anteriormente, Trump se había mostrado reticente a enfrentarse a un cara a cara televisivo contra su adversaria demócrata. En este sentido, durante un evento electoral de campaña en Atlanta, en el estado de Georgia, Harris le había alentado, ante una audiencia de 10.000 personas, a reconsiderar "una reunión en el escenario del debate" en septiembre, a lo que el republicano no accedió de primeras.

Asimismo, Trump se ha referido a la demócrata como una mujer "bastante desagradable". Este apelativo, según ha transmitido este miércoles New York Times, ya lo empleó en el pasado contra varias mujeres, entre ellas Hillary Clinton, la ex presentadora de Fox News Megyn Kelly y la corresponsal de ABC News, Rachel Scott.

"No es una buena debatiente, pero ya veremos, porque debatiremos con ella en un futuro muy cercano. Se anunciará bastante pronto", ha añadido. Harris había aceptado participar en el debate de ABC News y criticó a Trump por cancelarlo la semana pasada.