Ucrania trabaja en su infraestructura energética para el invierno mientras Rusia se prepara para una larga campaña 

Los bombardeos masivos rusos a infraestructuras ucranianas han destruido aproximadamente el 40% de su sistema energético. Lo que ha provocado cortes a lo largo del país. Esto forma parte de la estrategia rusa para desgastar la moral ucraniana de cara al invierno, junto con las maniobras que buscan afianzar sus posiciones para extender la campaña, al menos, hasta 2023.

El invierno para los ucranianos puede ser duro, con cortes de agua, luz y calefacción por todo el país. Aunque las autoridades trabajan en su reparación, la compañía eléctrica nacional ha reconocido haberse quedado sin recambios. "Desafortunadamente, ya usamos todas las reservas que teníamos en nuestros almacenes tras las primeras dos oleadas de ataques enemigos que tuvieron lugar a partir del 10 de octubre", afirmó el director ejecutivo de la compañía eléctrica DTEK, Dmytró Sakharuk.



Ukrenergo, el operador de la red eléctrica ucraniana, ha anunciado este martes nuevos cortes a lo largo del país para equilibrar el sistema y efectuar las reparaciones. El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, ya advirtió la semana pasada: este "será el invierno más difícil de nuestra historia".

Por ello, los ucranianos han comenzado a recurrir a sus aliados internacionales, entre ellos, el primer ministro francés, Emmanuel Macron, para que proporcione apoyo militar, en concreto en la defensa antiaérea. El primer ministro francés propuso organizar el 13 de diciembre una conferencia en París con el objetivo de respaldar la resistencia civil ucraniana durante el invierno. Mientras que la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ha propuesto en su visita a Kiev que los países de la UE vecinos de Ucrania le suministren electricidad. "He sido testigo de las destrucciones y estoy haciendo todo lo posible para aumentar la ayuda financiera, técnica y práctica", publicaba en su cuenta de Twitter.

Zelenski ha advertido de que Ucrania responderá "en el campo de batalla" a los bombardeos masivos que dejaron varios barrios de Kiev y otras siete regiones sin electricidad ni agua potable. "Quiero recordar que el total de bajas de los ocupantes rusos es de casi 72.000. Que no se sorprendan de sus bajas cuando vean cómo los ucranianos llevan a cabo negociaciones a oscuras", ha amenazado. Mientras el ministro de Defensa ruso asegura que siguen "destruyendo de modo efectivo" las infraestructuras ucranianas, desde Kiev sostienen que "fueron derribados" 45 de los 55 misiles que atacaron sus ciudades.

Rusia pretende alargar la campaña

Los últimos movimientos rusos, desde los bombardeos a infraestructuras claves a la creación de una línea defensiva fija con dientes de dragón en el este sugieren la intención de alargar la campaña e incluso forzar las negociaciones. El Ejército ruso se ha centrado en repeler los ataques ucranianos y ha reducido su ofensiva en otros puntos con el fin de afianzar sus posiciones. Todo indica a que esperan al invierno, época más propicia para el movimiento de tanques y blindados y donde la moral ucraniana puede decaer ante la falta de suministros.

Las fuerzas rusas han comenzado a minar las costas del río Dniéper y a fortificar la ciudad de Jersón, además de ampliar la zona de evacuación de civiles en preparación de una posible gran ofensiva ucraniana. A pesar de que Putin ha dejado claro que no está dispuesto aún a negociar un alto el fuego con Ucrania, los recientes movimientos estratégicos y su decisión con respecto al transporte de cereal ucraniano pueden dar indicios de la preparación de una posición favorable de cara a unas hipotéticas negociaciones. Aunque Putin no tiene prisa. "Vamos a esperar. Puede que (los ucranianos) maduren bajo determinadas condiciones", señalaba el presidente ruso.

No saldrán buques de cereal ucraniano este miércoles

El Centro de Coordinación Conjunto (JCC), establecido en Estambul que coordina la exportación de cereales desde Ucrania, ha anunciado que este miércoles no saldrá ningún buque. Rusia había roto el acuerdo el pasado sábado, aunque desde entonces las salidas no se habían detenido. "El secretariado de Naciones Unidas en el JCC informa de que las delegaciones ucraniana, turca y de Naciones Unidas han acordado no planificar ningún movimiento de buques para el 2 de noviembre", indicó en un mensaje la portavoz de la delegación, Ismini Palla.

Normalmente esta tarea la realizan equipos compuestos por expertos rusos, ucranianos, turcos y de Naciones Unidas, pero desde la ruptura del acuerdo por parte de Rusia, sus representantes se habían retirado. "El coordinador de Naciones Unidas para la iniciativa de cereales del Mar Negro, Amir Abdulla, en estrecha coordinación con la delegación turca, hace todos los esfuerzos para recuperar la plena participación en el JCC", agrega el mensaje de Palla.



Este martes partieron tres cargueros de aguas ucranianas: el SSI Challenger, que partió la víspera del puerto de Chornomorsk con 49.000 toneladas de maíz destinadas a Alemania, el Bomustafa O, que zarpó del mismo puerto con rumbo a Libia con 22.800 toneladas de trigo, y el Nimet Torlak, que salió de Yuzhni cargado de 12.700 toneladas de harina de girasol para Marruecos