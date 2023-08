La UE evita especular sobre la muerte del jefe de Wagner pero señala: "Nada que sale de Rusia es creíble"

La UE y los principales países europeos han evitado pronunciarse sobre el accidente aéreo que causó la muerte del líder de Wagner el miércoles por la tarde. El avión privado Embraer, donde supuestamente viajaba Prigozhin, se estrelló a las afueras de Moscú y murieron todos los que viajaban a bordo.

El portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, señaló este jueves a propósito del anunciado fallecimiento del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin que "casi nada de lo que sale de Rusia estos días es creíble".

"Como muchas otras cosas en Rusia, esto es muy difícil de verificar para nosotros", esto incluye los informes sobre el accidente aéreo en el que supuestamente murió Prigozhin el miércoles por la tarde, junto con otras personas de su grupo y miembros de la tripulación del vuelo.

Su muerte no ha sido confirmada por medios internacionales y tanto la UE como los portavoces de varios Gobiernos europeos han optado por evitar la especulación: "No nos corresponde a nosotros comentar", indicó Stano.

Por su parte, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha abogado por no sacar "conclusiones rápidas", aunque igualmente ha incidido en que la "dictadura" rusa se construye "sobre la violencia", como ha quedado de manifiesto en los últimos años.

El portavoz del Gobierno galo, Olivier Verán, ha admitido en declaraciones a la cadena France 2 que existen "dudas razonables" sobre lo ocurrido.

"No tengo por hecho lo que ocurrió pero no estoy sorprendido", señaló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien también afirmó: "No hay nada que pase en Rusia sin que Putin lo sepa".



Zelenski dice que la muerte de Prigozhin beneficia a Ucrania

El presidente de Ucrania aseguró que no tiene relación con el accidente aéreo en el que presuntamente murió el jefe del grupo ruso de mercenarios Wagner, y aseguró que su fallecimiento es "algo bueno" para su país.

"Claro que es algo bueno para Ucrania. No tenemos nada que ver con eso, sabemos quién fue", afirmó Zelenski este jueves en una rueda de prensa en Kiev junto a su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

En su declaración, Zelenski aprovechó incluso para hacer una broma al respecto: "Cuando pedí apoyo aéreo a los socios no era esto lo que había pensado", afirmó.



Rusos llevan flores a los centros de Wagner tras la noticia

Decenas de rusos se han acercado a los centros del grupo Wagner en San Petersburgo y Novosibirsk para depositar flores en memoria del jefe de esa compañía de mercenarios.

Los simpatizantes de Wagner también encienden velas y las colocan en una especie de memoriales improvisados en honor a Prigozhin.

Según imágenes publicadas en redes sociales, un wagnerita se echó a llorar tras depositar flores en Novosibirsk, donde el grupo de mercenarios abrió una oficina en marzo pasado.