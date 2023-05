El jefe de Wagner asegura que ha tomado la ciudad de Bajmut y Ucrania lo niega

El Grupo Wagner, punta de lanza de la ofensiva rusa en el este ucraniano, anunció este sábado la toma de Bajmut, algo que niega Ucrania mientras celebra la ampliación de la coalición de F-16, a la que se sumó Estados Unidos.

"Hoy al mediodía fue tomado en la ciudad de Bajmut el último reducto del barrio Samoliot (Avión)" en el oeste de la urbe, declaró el jefe del grupo paramilitar ruso, Yevgueni Prigozin, en un vídeo publicado en su cuenta de Telegram.

Prigozhin, con una bandera rusa en las manos, y acompañado de varios combatientes, señaló que "la operación para la toma de Bajmut, la moledora de carne de Bajmut, duró 224 días" y tuvo el objetivo de desgastar al Ejército ucraniano y "para darle al maltrecho Ejército ruso la oportunidad de recuperarse".

Ucrania desmiente la toma de Bajmut

Kiev negó inmediatamente que sus fuerzas abandonasen la ciudad: la viceministra ucraniana de Defensa, Hanna Malyar, afirmó que continúan "fuertes combates", aunque admitió que "la situación es crítica".

"No obstante, nuestras fuerzas mantienen la defensa del barrio Samoliot" afirmó, al señalar que los defensores de la ciudad "controlan algunas instalaciones industriales y de infraestructura en esta zona y en el sector privado".

El portavoz del mando oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Cherevaty, fue más categórico al afirmar que "esto es mentira. Nuestras unidades combaten en Bajmut".

En los últimos días la batalla de Bajmut se convirtió en una especie de carrera en dos frentes: mientras dentro de la urbe las fuerzas de Wagner avanzaban cada vez más al oeste y tomaban paulatinamente los últimos barrios, las fuerzas ucranianas obligaron a retirarse de sus posiciones a varias unidades regulares rusas que debían mantener los flancos de la ciudad.



PRIGOZHIN SE ENCARA CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA



Esta situación irritó reiteradamente a Prigozhin, que arremetió en varias ocasiones en contra del Ministerio de Defensa ruso por negarse a suministrar a las fuerzas paramilitares suficientes armas y municiones y por abandonar territorios anteriormente ocupados por Wagner.



"Combatimos en Bajmut no solo contra el Ejército ucraniano sino contra la burocracia rusa que nos metía palos en las ruedas, me refiero en especial a los burócratas cercanos a los círculos militares", denunció tras anunciar la toma de Bajmut.



El jefe de Wagner fue más preciso al afirmar que el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, "convirtieron esta guerra en un entretenimiento personal" y sus "caprichos" costaron un gran número de bajas al grupo paramilitar.



"Aquí combatieron solo los muchachos de Wagner, aqui no hubo, como contaba (el portavoz de Defensa, Igor) Kohashénkov, tropas aerotransportadas u otras semejantes que pudieran ayudarnos. Nos ayudámamos nosotros mismos", aseveró.



CRECE LA COALICIÓN DE AVIONES PARA UCRANIA



Entretanto, Ucrania celebró el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que informó en la cumbre del G7 que se celebra en la ciudad japonesa de Hiroshima que Wahsington apoyará el esfuerzo conjunto para entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de aviones de cuarta generación, incluidos cazas F-16.



"Doy la bienvenida a la decisión histórica de EEUU y del presidente de EEUU de apoyar una coalición internacional de aviones de combate. Esto mejorará mucho nuestro ejército en los cielos", tuiteó este viernes en presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, horas antes de arribar a Japón.



La decisión de Biden busca enviar una "señal poderosa" a Rusia sobre el compromiso de Occidente con la "soberanía, la independencia y la seguridad" de Ucrania, así como con su capacidad para defenderse de futuros ataques, según declaró a EFE un alto funcionario estadounidense.



En febrero, el Reino Unido anunció que iba a desarrollar un nuevo programa de capacitación para pilotos ucranianos con el fin de apoyar sus esfuerzos por crear una nueva fuerza aérea ucraniana con aviones de combate F-16 de la OTAN.



Esa iniciativa ha sido apoyada por Francia, Países Bajos y Bélgica, entre otros países.



En los últimos meses, Ucrania ha estado solicitando que se le suministren cazabombarderos para defenderse de Rusia, pero Biden se había mostrado hasta ahora reacio a responder a esta demanda.



RUSIA ACUSA A OCCIDENTE DE ALENTAR LA ESCALADA EN UCRANIA



Moscú reaccionó inmediatamente a la noticia: el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, calificó a decisión como un paso más en la escalada del conflicto ucraniano.



"Vemos que los países de Occidente de momento se atienen al guión de la escalada. Esto implica riesgos colosales para ellos", afirmó.



Según el alto diplomático ruso, "en cualquier caso esto será tomado en cuenta en todos nuestros planes, y contamos con todos los medios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos".