La UNRWA, sobre la prohibición de la Agencia en Jerusalén: "Se está poniendo en juego la continuidad de Naciones Unidas"

¿En qué consiste, exactamente, la ley aprobada por el Knéset que impide a la UNRWA continuar prestando sus servicios a los palestinos?



La ley prohíbe a la Agencia trabajar en el Estado soberano de Israel dentro del cual incluye a Jerusalén Este que Israel se ha anexionado de facto. Esto es absolutamente contrario a las resoluciones de la ONU y a la opinión de sus Estados miembros. Jerusalén Este es territorio palestino y, por tanto, debemos considerarlo como un territorio ocupado por Israel.

Llevan mucho tiempo intentando expulsar a la UNRWA de Jerusalén, amenazándonos con echarnos de nuestra sede y de nuestro centro de formación en Kalandia [campamento de refugiados palestinos en Jerusalén Este]. Lo que pasa es que ahora se ha materializado en una ley.



¿En qué consiste la aprobación de la segunda ley, que según han comentado ustedes en varias ocasiones, acaba con la inmunidad diplomática y los privilegios del personal de la UNRWA?



Con la segunda ley, Israel prohíbe cualquier tipo de comunicación o interacción con la UNRWA. Es decir, la ley no rescinde explícitamente las inmunidades y privilegios de UNRWA, pero sus consecuencias son las mismas.

La ley explicita que se prohíben las comunicaciones entre el Estado de Israel y sus funcionarios con la UNRWA y todas sus instituciones, no solamente dentro del territorio controlado por Israel, sino también en el extranjero. Es decir, que ningún funcionario de la UNRWA podría acercarse ni entablar conversación con un representante israelí, por ejemplo, en la Asamblea de Naciones Unidas.



"Si no podemos hablar con ellos, no podemos pedirles un visado"

Si no podemos entablar conversación con ellos, no podemos pedirles una visa. Si no podemos acercarnos a un cruce fronterizo con Gaza y hablar con el ejército, no podemos decirles que nos dejen recoger la ayuda humanitaria. No podemos coordinar el movimiento de un convoy a lo largo del territorio gazatí ni cisjordano.

Es gravísimo…

Claro. En ningún momento dice que nos retire la inmunidad. Sin embargo, la ley también incluye, por ejemplo, que pueden detener al personal de UNRWA, encarcelarlos y que incluso les pueden aplicar la ley antiterrorista israelí. Que es otra manera de decir que nos quitan la inmunidad de la ONU.

¿Y cómo esperan que un funcionario de la UNRWA detenido defienda su inocencia si tiene restringida la comunicación con ellos?



Esa es una muy buena pregunta, tendrás que plantearles a ellos.



¿Cuántos trabajadores de la UNRWA se verán afectados por estas leyes?



Todos los trabajadores que hay en Gaza, que son 13.000, y los 4.000 de Cisjordania.



Sorprendió el apoyo masivo a estas medidas por parte de partidos tan diversos. Al final, sólo las formaciones de izquierdas y árabes-israelíes de Knéset fueron las que se opusieron…



Los que se han opuesto a la ley no son los de izquierdas, sino los árabes-israelíes.



Sí, pero el Hadash [formación de la coalición Hadash-Ta'al que votó en contra de las leyes] viene del partido comunista…



"Los que han votado en contra son los árabes-israelíes"

Pero más que decir que son grupos de izquierdas hay que decir que son árabes, porque hay otros que también son de izquierdas que han apoyado la aprobación de las leyes. Los que han votado en contra son los árabes-israelíes.



Comprendo. ¿Hay algún partido político israelí cuyo apoyo a la aprobación de estas leyes les haya sorprendido?



¿Cómo nos va a sorprender si Israel lleva años tergiversando el mandato de UNRWA y acusándonos de ser colaboradores de Hamás? Esto no es nuevo, lo que ocurre es que desde el 7 de octubre se han intensificado estas acusaciones. ¿Cómo no van a votar a favor de prohibir el trabajo de la UNRWA si creen firmemente que somos una organización terrorista con 4.000 trabajadores afiliados a Hamás; y que además hemos participado en los ataques del 7 de octubre; y que no ha sido única y exclusivamente nueve o 19 trabajadores, como dice Israel, sino que ha sido la propia Agencia la que ha estado involucrada? Entonces, ¿cómo, después de decirme todo esto el Gobierno israelí, voy a votar en contra? Es imposible.

"Los han convencido de que UNRWA es una organización terrorista"

Los han convencido de que UNRWA es una organización terrorista. A pesar de que no se han hecho todavía públicas ni una de las pruebas que tiene Israel contra los empleados de la UNRWA. Y a pesar de que una investigación independiente de Naciones Unidas haya concluido que no se pueden ni constatar ni verificar las pruebas que Israel ha enseñado. Estas, además, recaen exclusivamente sobre nueve trabajadores de la UNRWA, porque sobre los otros diez a los que Israel había acusado de participar en el 7 de octubre, Israel no ha entregado una sola evidencia. Han mostrado unas pruebas que ellos dicen que son reales pero que los investigadores de la ONU no han podido constatar.

Cuando en cualquier investigación criminal no se pueden constatar las pruebas, no puedes llevar a juicio a los supuestamente implicados. Si no hay pruebas constatadas no hay juicio. Pero, evidentemente, si en mi sociedad mis políticos están constantemente culpando a la UNRWA, señalándonos como organización terrorista, pues evidentemente voy a votar en contra del trabajo de esta organización.

¿Siempre ha sido así? ¿Cuándo empezaron a percibir de forma más evidente este acoso?



Pues mira, en 2004, el ministro de Vivienda dijo que los suministros de agua y electricidad de los locales de la UNRWA podrían ser cortados. En 2006 nos avisaron de que la UNRWA debía desalojar su sede de Jerusalén en 30 días, porque el terreno iba a ser confiscado. Y que tenía que pagar una multa de 27 millones de shekels (6,7 millones de euros aproximadamente). Además, en cuanto al centro de formación de Kalandia, a mediados de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel [Yair Lapid] informó a la UNRWA de que en mayo de ese año habían decidido brindar servicios educativos para residentes en la zona y había destinado el centro de formación profesional para este propósito.

El 9 de mayo de 2024, el teniente alcalde de Jerusalén [Fleur Hassan-Nahoum] dijo en las redes sociales que "no hay lugar para el enemigo en nuestra ciudad santa" refiriéndose a la UNRWA. El 10 de octubre publicó que "Israel ha permanecido durante años frente al enemigo nazi en Jerusalén". El 16 de octubre los medios de comunicación los citaron diciendo que intentarían entrar en la propiedad privada con helicópteros. Te recuerdo que además nos han intentado quemar la sede en dos ocasiones este año y que los ataques han sido alentados por este señor.

La ley entra en vigor en tres meses y tendrán que designar o proponer a otra organización para que se encargara de la gestión de estos campos, ¿es así? ¿Qué ocurriría con las personas que viven en ellos?



Yo no te puedo contestar a eso porque la UNRWA no tiene poder para tomar decisiones sobre su mandato. Nosotros no podemos paralizar las operaciones, ni marcharnos, ni decidir quién va a sustituirnos. No tenemos autoridad para ello. La única que tiene autoridad para cancelar la UNRWA es la Asamblea General de la ONU. Por tanto, son los países miembros de la ONU los que tienen que tomar la decisión de qué va a pasar con la Agencia. Y nosotros acataremos, evidentemente, la decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión.



O sea, que si la Asamblea de Naciones Unidas decide que deben seguir en el territorio, ustedes van a continuar prestando servicios allí…



Naciones Unidas para que tome las decisiones que considere oportunas. Es la primera vez en la historia que un país miembro de la ONU toma una decisión unilateral que le compete a la Asamblea General de la ONU.

Esto no es sólo una cuestión de la UNRWA, sino de poner en juego todo el sistema multilateral. De vulnerar, una vez más, el de derecho internacional humanitario, de controlar las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, de contradecir las directivas que la Corte Internacional de Justicia ha exigido a Israel para prevenir el genocidio en Gaza. Además viola la Carta de ONU, en la cuál se dice que ningún país miembro de la ONU puede interponerse a las decisiones de las Naciones Unidas. Es más, si esto sucede, el resto de los países miembros tienen la obligación de no ayudar a ese país.

Entonces, ¿la única posibilidad de que el Knéset revoque las leyes es mediante la presión de la Asamblea General de la ONU?



Ha habido una respuesta contundente por parte de los países miembros de las Naciones Unidas, incluso de los aliados de Israel. Me refiero a Estados Unidos, que no sólo condenó las leyes antes y después de su aprobación, sino que en la carta que envió hace unas semanas a Israel, en la que condicionó el envío de armamento a la exigencia de aumentar la ayuda humanitaria en Gaza, también incluyó que dejara de atacar a la UNRWA.

Es decir, que EEUU ya está dando pasos para proteger a la Agencia. Además, ha habido una declaración conjunta de más de 120 países de la ONU condenando estas leyes, otra de la Unión Europea…es decir que la reacción internacional contra estas leyes ha sido unánime. Ha habido un apoyo absoluto a la UNRWA, y a la convicción de que es irremplazable.

"Ahora es la UNRWA, mañana será otra agencia de la ONU en otros conflictos"

Entonces, vamos a ver si la diplomacia internacional se pone en marcha e impide que Israel continúe adelante con estas leyes. Realmente no se trata salvar a la UNRWA, sino que está en juego la paz en la región, la posibilidad de que haya cualquier solución al conflicto palestino-israelí. Se está intentando socavar el derecho de la población palestina a la autodeterminación. Ahora es la UNRWA. Mañana será otra agencia de las Naciones Unidas en otros conflictos. Se está poniendo en juego la continuidad de las Naciones Unidas. Es muy grave lo que está pasando. Esto no solo afecta a la UNRWA, sino que afecta a todo el orden mundial y nos deja en una situación de absoluta vulnerabilidad. Podríamos perder el único foro internacional que tenemos donde los países pueden ponerse de acuerdo para llevar acciones de paz en el mundo y para llevar la ayuda humanitaria a aquellos países que lo necesitan.