Urk, el pueblo holandés en el que confían en que el coronavirus se cura yendo a misa y comiendo pescado

Urk es un pequeño pueblo pesquero localizado en la provincia de Flevoland, en Países Bajos. En él, sus habitantes, de costumbres cristianas, han optado por no vacunarse contra la covid 19. Opinan que son un pueblo "bendecido, protegido por Dios", ven al coronavirus como una gripe y aseguran que se cura comiendo el suficiente pescado y acudiendo a misa.

No se trata de una decisión que tomen porque se crean "mejores en Urk" o no quieran "escuchar al Gobierno", sino que alegan querer obedecer, "pero dentro de los mandamientos de Dios". Así lo explicaba Hessel Snoek, de la iglesia Sionkerk, una de las congregaciones del pueblo, en una carta en la que instaba a sus vecinos a acudir a misa en primavera. Y, a pesar de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria, el alcalde de Urk no se opuso a esta petición priorizando la libertad de culto.

Según Snoek, debían asistir a misa "por la salvación de las almas en la gente", justificando que "el contacto ha desaparecido y no se tiene en cuenta el malestar psicológico del municipio".

Los habitantes de Urk, entre otras cosas, se caracterizan por votar a los partidos cristianos de Países Bajos, como Unión Cristiana, la Llamada Demócrata Cristina (CDA, por sus siglas en neerlandés) y al Partido Político Reformado (SGP, también por sus siglas en neerlandés), de corte calvinista y ortodoxo.

A pesar de las declaraciones del ministro de Justicia de la CDA, Ferdinand Grapperhaus, en las que instaba a todo el país, "incluida la comunidad eclesiástica de Urk", a continuar los esfuerzos por mitigar la pandemia, la semana pasada un centro de test de detención de coronavirus cerró en Urk porque "apenas había entusiasmo" entre su población.

En Urk, sólo se ha vacunado un 23% de la población, pero un 95% va a misa

En este pequeño pueblo los datos indican que únicamente se han vacunado un 23% de su población, mientras que, en el conjunto del país, esta cifra asciende al 80%. Sin embargo, un 95% de los residentes de este municipio acude a misa regularmente.

Durante el mes de julio, en cambio, mientras que en Países de Bajos los datos iban en aumento, en la localidad de Urk el virus no tuvo el mismo impacto. Y, a principios de 2021, un 38% de sus habitantes presentaba anticuerpos, algo que, a pesar de no ser suficiente para la inmunidad colectiva, sí que resultaba "notablemente alto", afirmó el investigador Hans Zaaijer.