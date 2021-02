Veintidós eurodiputados, la mayoría del grupo conservador, urgieron este viernes al alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, a que no participe en el foro económico entre el bloque comunitario e Iran de la próxima semana, que ya fue aplazado en diciembre por la ejecución de un periodista opositor.

"Creemos que la participación (de la UE) a alto nivel sería inapropiada por las violaciones de derechos humanos flagrantes y continuadas en Irán, incluyendo la ejecución de prisioneros, y el reciente juicio en Amberes contra un diplomático iraní por su involucración y planes para perpetrar atentados en suelo europeo", recalca la carta.

La carta busca "la garantía de que altos cargos de la Unión Europea", entre los que citan expresamente a Borrell, no participarán en este foro, que comienza el próximo lunes y ya fue aplazado en diciembre después de que varios embajadores europeos en el país persa se negaran a participar en el evento tras la ejecución del opositor Ruhollah Zam.

"La crueldad del régimen a la hora de ejecutar prisioneros para desincentivar futuras protestas no tiene en cuenta el creciente descontento en la sociedad iraní y es completamente opuesta a los valores europeos", apuntaron los eurodiputados.

Los firmantes, entre los que se encuentran los cuatro eurodiputados de Vox, insisten a la Unión Europea a condicionar cualquier relación con Irán a que este país detenga las ejecuciones, la tortura y sus actividades malignas en el exterior.

"Irán tiene la tasa más elevada de ejecuciones per cápita, y también es el mayor ejecutor de mujeres, lo cual es una desgracia para la humanidad contemporánea. La mayoría de las ejecuciones se llevan acabo bajo secretismo, no se declaran oficialmente y los restos no son devueltos a las familias", advierte la carta, que también apunta a un "alarmante incremento" de ejecuciones de minorías étnicas y religiosas.