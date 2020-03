Viajar como turista a México un día antes de que España decrete el aislamiento

"Hemos llamado al consulado mexicano preguntando si había algún problema y a Iberia, que nos dijeron que podían imponer restricciones. Sea lo que sea, nos libramos". Son las 13 horas del viernes 13 de marzo. Falta poco para que el presidente, Pedro Sánchez, decrete el estado de alarma por coronavirus y un día para que se impongan las restricciones al movimiento en todo el territorio español. Albert y Gerard, sin embargo, aguardan en la fila del vuelo IB 6403, dispuestos a embarcar con destino a Ciudad de México.



El vuelo va prácticamente lleno, la mitad de los pasajeros lleva cubrebocas y guantes. Predominan dos clases de viajeros: los turistas mexicanos que decidieron regresar antes de tiempo por miedo a quedar atrapados en Europa y los turistas españoles que eluden las medidas de control en su propio territorio desplazándose a México. "Nos dijeron que lo más seguro es que cuando llegásemos ahí nos tomarían la fiebre y si teníamos, cuarentena dos semanas", dice uno de los jóvenes. Explica que tienen previsto visitar la Ciudad de México y la costa del Pacífico. Cuando contrataron el viaje, en enero, el covid-19 era algo lejano, que empezaba a extenderse en China. Ahora, casi 6.000 personas están contagiadas en España y se han registrado 195 víctimas mortales.



En el embarque hay intranquilidad por las restricciones que pueda aplicar el gobierno mexicano. "No nos han dicho que hubiese ningún problema", afirma un hombre que viaja con su mujer y que no quiere dar su identidad. La sensación generalizada es de prisa y alivio. Existe la certeza de que cada día se imponen medidas profilácticas más duras y unas horas pueden significar la diferencia entre volar o quedarse en tierra. Según la agencia Efe, un total de 72 países ha impuesto restricciones o cuarentenas a quienes llegan de zonas consideradas de riesgo, como España. Algunos, como Estados Unidos, Guatemala o El Salvador, no permiten la llegada de vuelos desde Europa y solo los residentes permanentes pueden acceder, tras someterse a vigilancia médica de dos semanas. Otros, como Colombia o Argentina, obligan a una cuarentena de 14 días antes de que el viajero pueda moverse libremente.



Perú también ha impuesto restricciones. A partir del lunes ya no habrá vuelos desde Europa y los que aterrizan ahora deben someterse a la cuarentena. Casi a la misma hora que estaba programado el vuelo hacia Ciudad de México del viernes, otro avión se preparaba para embarcar rumbo a Lima. Sus pasajeros, resignados, sabían que tenían por delante una cuarentena de 14 días. "Han suspendido las clases hasta después de Semana Santa, así que prefiero estar con mi familia", dijo Mariano Navarro, estudiante en la Universidad de Navarra y consciente de que las próximas dos semanas las cumpliría en completo aislamiento.



No todos han respetado estas medidas. Una televisión local peruana recogió el sábado imágenes de turistas españoles incumpliendo la cuarentena y quejándose de que les habían anulado las excursiones. "No deja de ser un poco peor que la gripe, que no es un ébola ni una malaria", declaró una de las turistas a las cámaras locales. En México no se han impuesto restricciones ni cuarentenas y las medidas de control no son visibles en el aeropuerto.



Fuentes del Servicio de Salud Pública de la Ciudad de México indicaron que el protocolo establece que la tripulación de los aviones detecte a los posibles casos y que estos sean estudiados por las autoridades sanitarias para determinar si se les impone una cuarentena. El segundo filtro serían las cámaras termográficas que perciben la fiebre. En caso de que alguien presente síntomas, las autoridades sanitarias intervienen. Fuentes de Iberia señalaron que ellos cumplen con las indicaciones de las autoridades y que las tripulaciones están entrenadas y "actúan si ven un caso sospechoso en el vuelo".



"A todos los pasajeros provenientes de países de riesgo se les realiza una encuesta sobre su estado actual de salud, así como revisión médica dentro del área sanitaria del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México". En el documento distribuido a los medios de comunicación, los servicios sanitarios de la capital y del gobierno federal aseguraban que habría encuestas sobre el estado de salud a todas las personas que llegasen desde los países considerados de riesgo. Pero esto no ocurrió así.



La única presencia de las autoridades de salud eran los folletos, en inglés y castellano, que explicaban los síntomas de la infección por coronavirus antes de la fila para sellar el pasaporte. Un panfleto en el que se recomendaba que, ante síntomas como la fiebre, la tos o la dificultad para respirar, había que contactar con las autoridades sanitarias. Sin medidas de control ni cuarentenas programadas por México, los viajeros no tienen restricciones para transitar por el país a pesar de que la enfermedad puede tardar hasta 14 días en mostrar síntomas.



El gobierno, a través del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, asegura que no hay motivos para decretar el estado de alarma y que no hay datos científicos que avalen que estas restricciones impiden la propagación de la enfermedad. Por el momento, apenas 26 personas se han contagiado con el covid-19 en México. Todas ellas habían viajado previamente a zonas consideradas de riesgo como Italia o España. Habrá que ver si alguno de los turistas era portador y todavía no lo sabía. Mientras que en España nadie podrá salir de su casa si no es por trabajo o urgencia, en México no hay restricciones, al menos por el momento. Así que el "quédate en casa" aplicó para las terrazas de Malasaña o las playas en Murcia pero no para los templos mayas de Quintana Roo ni las cantinas de Ciudad de México.