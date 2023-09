Zelenski afirma que Rusia trata de ganarse a ciertos países con tratos bajo la mesa

El asesor de la presidencia ucraniana Mijailo Podoliak afirmó este lunes que las autoridades de Kiev investigan el impacto de un misil contra el mercado de la ciudad ucraniana de Kostiantinivka en el que murieron 16 personas, después de que el diario The New York Times (NYT) apuntara a la posibilidad de que el cohete fuera disparado por error por Ucrania.

"Las circunstancias del ataque a Kostiantinivka también están siendo estudiadas", escribió Podoliak en su cuenta de la red social X (antes Twiter). El asesor presidencial ucraniano señaló que Ucrania investiga todos los ataques que se producen en la guerra, y declaró: "La sociedad recibirá una respuesta a la pregunta de qué pasó exactamente en Kostiantinivka".

Podoliak afirmó que "la aparición de publicaciones en la prensa extranjera que dudan de la implicación rusa en el ataque a Kostiantinivka traen consigo el crecimiento de teorías de la conspiración, y por tanto requieren examen y evaluación legal por parte de las autoridades".

Una investigación de las imágenes y otras pruebas del ataque publicada hoy por The New York Times apunta a la posibilidad de que el misil que impactó en el mercado no fuera lanzado por Rusia sino por Ucrania. El cohete habría alcanzado por error esta zona civil de la ciudad de Kostiantinivka, en el este de Ucrania.

Zelenski en la ONU: "No se puede confiar en el diablo"

El anuncio de Ucrania coincidió con al discurso del presidente ucraniano Volodímir Zelenski en la Asamblea General de la ONU. Zelenski acusó a Rusia de tratar de ganarse el apoyo de ciertos países con tratos bajo la mesa y les advirtió de que "no se puede confiar en el diablo".

Vestido de caqui, Zelenski, que fue el líder más aplaudido al entrar en el hemiciclo, pronunció su discurso en inglés, y aseguró que este miércoles presentará ante el Consejo de Seguridad los detalles de su plan de paz, que hasta ahora cuenta con el apoyo firme de la Unión Europea y Estados Unidos.

El presidente ucraniano utilizó su discurso para alertar al mundo de que Rusia, al atacar a Ucrania, pone en peligro a todos al utilizar como armas el poder nuclear, los alimentos o los productos energéticos.

El peligro más inminente en este momento es para los países fronterizos con Rusia. Moscú -dijo- "casi ha absorbido a Bielorrusia y ahora es una amenaza obvia para Kazajistán y otros estados bálticos", advirtió Zelenski.