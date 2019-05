El actor Volodimir Zelenski ha asumido formalmente este lunes la Presidencia de Ucrania y se ha estrenado en el cargo anunciando la disolución de la Rada Suprema (Parlamento) y la convocatoria de elecciones anticipadas, en un aparente intento por hacerse con el control de una Cámara en la que predominan las fuerzas leales al mandatario saliente, Petro Poroshenko.

Minutos después de tomar posesión de su cargo, Zelenki anunció la disolución del Legislativo e invitó al Gobierno a presentar su dimisión en pleno. "Disuelvo la octava legislatura de la Rada Suprema", dijo el nuevo jefe de Estado, que no anunció la fecha de las elecciones anticipadas.

Zelenski, un cómico de 41 años sin experiencia política, se impuso por un amplio margen a Poroshenko en las últimas elecciones, pero su partido carece de representación en el Parlamento. El control parlamentario es clave si quiere cumplir las elevadas expectativas y sacar adelante las reformas prometidas para mantener la ayuda exterior.

Los comicios legislativos en Ucrania estaban previstos para el 27 de octubre. El partido de Zelenski aún no tiene representación en la Rada, encargada de designar al primer ministro.

Una ley que elimine la inmunidad de los altos cargos

Zelenski, sin embargo, ha encargado a los actuales diputados que utilicen los dos meses que restan para las próximas elecciones para adoptar una serie de leyes urgentes y destituir a varios altos cargos mediante la aprobación una ley que elimine la actual inmunidad de la que gozan y otra para prohibir expresamente que los altos cargos puedan enriquecerse de forma ilegal.

"Tenéis dos meses. Hacedlo y os mereceréis medallas", ha dicho Zelenski tras una ceremonia de investidura que pone fin a cinco años de mandato de Poroshenko y abre una nueva etapa para una Ucrania aún en guerra en su zona este.

Asimismo, afirmó que no entiende a los miembros del Gobierno, "que solo se encogen de hombros y dicen que no se puede hacer nada". "No es cierto, podéis. Podéis tomar un papel y un bolígrafo y dejar vuestro sitio a aquellos que van a pensar en las próximas generaciones, y no en los próximos comicios", dijo.

El llamamiento del presidente ucraniano no cayó en saco roto: minutos después de su discurso, el ministro de Defensa, Stepan Poltorak, anunció su dimisión.

Lograr el alto el fuego en Donbás

El presidente de Ucrania afirmó que la "primerísima tarea" de su presidencia es lograr el alto el fuego en Donbass, en el este del país, y aseguró que está dispuesto a adoptar "decisiones complejas" para conseguirlo. "Nuestra primerísima tarea es lograr el alto el fuego en el Donbass", dijo Zelenski, en su discurso de investidura tras tomar posesión de la jefatura del Estado en una ceremonia solemne en el Parlamento.

"Estoy dispuesto a perder mi popularidad y, si es necesario, mi cargo con tal de que se establezca la paz"

"Puedo aseguraros que estoy dispuesto a todo para que nuestros héroes no sigan muriendo. No tengo miedo a tomar decisiones complejas. Estoy dispuesto a perder mi popularidad y, si es necesario, mi cargo con tal de que se establezca la paz", señaló. Al mismo tiempo, enfatizó que ese objetivo debe alcanzarse "sin pérdida de territorios". "Nosotros no empezamos esta guerra, pero nosotros tendremos que terminarla. Estamos dispuestos al diálogo, y estoy convencido de que el primer paso para el comienzo de ese diálogo será el retorno de todos los prisioneros ucranianos", añadió.

Zelenski subrayó que Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y la región de Donbass, escenario de un conflicto armado que estalló ese mismo año y se ha cobrado más de 10.000 muertos, son territorio ucraniano. Agregó que no le parece muy correcto hablar de la recuperación de territorios perdidos, porque "no se puede perder lo que a uno le pertenece por derecho".

Pasó del idioma ucraniano al ruso para hacer un llamamiento a recuperar a la población rusohablante de Donbass. En ese momento, el diputado del nacionalista Partido Radical Oleh Lyashko, interrumpió al presidente por hablar en ruso. Zelenski le replicó que los habitantes del país rusohablantes y ucranianohablantes "son todos ucranianos".