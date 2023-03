¿Por qué el 8M es el Día Internacional de la Mujer?

Cada 8 de marzo se celebra alrededor del mundo el Día Internacional de la Mujer, antes denominado el Día de la Mujer Trabajadora, en el que se reivindica que las mujeres deben participar en las sociedad y desarrollarse como personas en igualdad con los hombres. Pese a que en los últimos años, el movimiento feminista se ha expandido por prácticamente todos los países y el 8M se ha convertido en una fecha señalada en rojo, la historia de este día se remonta muchos años atrás.

Pese a que a lo largo de la historia, muchas mujeres en solitario lucharon de forma incansable por equiparar sus derechos a los de los hombres, los expertos coinciden en señalar a EEUU como el país en el que el movimiento feminista comenzó a germinar. El 3 de mayo de 1908 es una fecha clave, ya que en el teatro Garrick de Chicago, se organizó un acto denominado "Día de la Mujer", presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau Hunt y dedicado a la causa de las obreras.

Al principio, ese día se decidió celebrar en el mes de febrero. Al año siguiente, el 28 de febrero de 1909 se celebra por primera vez en todo Estados Unidos el "Día Nacional de la Mujer" organizado por las mujeres socialistas.

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague (Dinamarca), con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No se fijó una fecha concreta, pero sí que se celebraría durante el marzo. La principal reivindicación de aquella conferencia fue la demanda de sufragio universal y para la gran mayoría fue el origen real del 8M.

En marzo de 1911 se produjeron dos hechos muy destacados que marcarían el futuro del movimiento feminista

En marzo de 1911 se produjeron dos hechos muy destacados que marcarían el futuro del movimiento feminista a nivel mundial. El primero fue la celebración el 19 de marzo por primera vez del Día de la Mujer en varios países europeos como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y la segunda fue el trágico incendio que asoló la fábrica de camisas de Triangle Shirtwais en Nueva York, en el que murieron 146 personas, la mayoría mujeres.

Las trabajadoras de la factoría se habían puesto en huelga para conseguir los mismos derechos laborales que sus compañeros. Los fallecidos murieron atrapados, ya que los empresarios habían cerrado todas las salidas. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos.

A partir de ahí otros muchos países comenzaron también a celebrar el Día de la Mujer. El 8 de marzo de 1917 se celebraron una serie de mítines y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer en la URSS. En China comenzó a celebrarse en 1922 y en España se celebró por primera vez en 1936 con la llegada de la II República y fue​ liderado por la dirigente comunista Dolores Ibárruri, La Pasionaria.

En España se celebró por primera vez en 1936 con la llegada de la II República

El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975, según se recoge en su página web. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional.

En 2011 se celebró el Centenario del Día Internacional de la Mujer y en 2017 organizaciones feministas de más de 50 países impulsaron el Primer Paro Internacional de Mujeres para visibilizar la violencia machista en todas sus formas y expresiones: sexual, social, cultural, política y económica.

El 8M, una huelga feminista

Hoy en día, las movilizaciones y huelgas con motivo del 8M se celebran en más de 150 países. Se trata de una huelga feminista, que invita a todas las mujeres del mundo a parar por un día para reivindicar una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la vida.

Hoy en día, las movilizaciones y huelgas con motivo del 8M se celebran en más de 150 países

Para empezar, es una huelga de cuidados, una huelga del trabajo doméstico, del soporte emocional. Por lo que se propone que las mujeres dejen de realizar todas esas actividades, tan invisibles, muchas veces no pagadas y de las que suelen encargarse ellas. También es una huelga de consumo, es decir: se llama a no ir a comprar ese día para denunciar que los cuerpos de las mujeres no son reclamos de consumo.

También es una huelga laboral que quiere poner sobre la mesa desigualdades como son la brecha salarial, el 'techo de cristal', la precariedad laboral de las mujeres, las jornadas reducidas impuestas o la feminización de la pobreza. Y también es una huelga del sector educativo para reclamar "una educación pública, laica y feminista".