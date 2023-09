'Se acabó', el himno contra el maltrato de María Jiménez que sigue vigente tras el 'caso Rubiales'

"Y ahora ya, mi mundo es otro". María Jiménez ha muerto, pero su legado feminista será eterno. Tras el caso Rubiales, las jugadoras españolas han hecho bandera del lema "Se acabó", que coincide con el título de la canción interpretada por la cantante sevillana a golpe de tacón en el año 1978. Se acabó es el lema que han escogido las jugadoras para responder al "no voy a dimitir" del Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Se acabó es un grito contra el maltrato hacia la mujer, un himno feminista que narra los malos tratos que muchas mujeres sufrían en silencio antes y ahora. La cantante estuvo casada con el ya fallecido actor José Sancho, con quien mantuvo una tormentosa relación que incluye dos matrimonios, uno de 1980 a 1984 y el otro entre 1987 y 2002. De su unión nació su hijo Alejandro (1983). En el año 2004 denunció a su ya exmarido por maltratos.

Con la interpretación de María Jiménez, la canción se ha convertido en un refugio para miles de mujeres. Jiménez se quitó el velo de cristal para convertirse en el espejo de muchas, especialmente en una época en la que la violencia de género no salía de casa.

La compañera de selección de Hermoso y ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, fue de las primeras que alzó su voz invocando el "se acabó", en una publicación en X (antiguo Twitter). El tuit recibió un aluvión de apoyos hacia la jugadora, y con el hashtag de #SeAcabó se ha convertido en el Me Too del fútbol español.

Lo cierto, es que en estos momentos el mensaje ha traspasado fronteras y ha puesto en la misma sintonía a diversas voces políticas que se han mostrado firmes contra la violencia sexual.

Así es la letra completa de 'Se acabó'

Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste

Y ahora, ¿qué quieres conmigo? Si tú para mí, no existes

Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño

Solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años

Se acabó

Porque yo me lo propuse y sufrí

Como nadie había sufrido y mi piel

Se quedó vacía y sola

Desahuciada en el olvido y después

De luchar contra la muerte, empecé

A recuperarme un poco y olvidé

Todo lo que te quería y ahora ya

Y ahora ya, mi mundo es otro

Tú no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude

Cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve

Ni te quiero ni te odio, quiero ver que me comprendas

Que eres uno más de tantos, que yo nunca conociera

Se acabó

Porque yo me lo propuse y sufrí

Como nadie había sufrido y mi piel

Se quedó vacía y sola

Desahuciada en el olvido y después

De luchar contra la muerte, empecé

A recuperarme un poco y olvidé

Todo lo que te quería y ahora ya

Y ahora ya, mi mundo es otro

Y ahora ya, mi mundo es otro

Y ahora ya, mi mundo es otro

Y ahora ya, mi mundo es otro

Y ahora ya, mi mundo es otro