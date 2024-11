"Cuando acabó, salí del baño destruida": tres mujeres acusan a los raperos Ayax y Prok de violencia sexual

Ayax y Prok, dos raperos gemelos de Granada, han sido señalados recientemente por casi un centenar de mujeres, que los acusan de violencia machista. En Público hemos hablado con varias y tres de ellas nos han narrado en exclusiva las situaciones de abuso que vivieron.



Entre las acusaciones destacan violaciones, abuso sexual, maltrato físico y psicológico e incluso el uso de sumisión química para agredir a jóvenes. Aunque los artistas han negado todas las imputaciones, la magnitud de los testimonios ha sacudido tanto al ámbito musical como a la sociedad en general.

El aluvión de denuncias comenzó con un mensaje anónimo dirigido a la periodista Cristina Fallarás. En este mensaje, una joven relató cómo uno de los hermanos le había llevado a un lugar aislado tras invitarla a una copa y aprovecharse de su estado de indefensión. Este relato fue el detonante que animó a muchas otras mujeres a romper su silencio.

Con el tiempo, los testimonios comenzaron a multiplicarse en redes sociales, primero de forma anónima y luego, progresivamente, con nombres y detalles. Uno de los epicentros de estas denuncias ha sido la cuenta de Instagram @DenunciasGranada, que ya acumula más de 80 relatos de jóvenes, incluidas menores de edad, que describen un patrón de comportamiento abusivo por parte de los raperos.

Irene, una chica que tuvo contacto con ambos cantantes hace años, describe una situación en la que Ayax le empuja hacia el baño y a pesar de ella decirle que no, insistir hasta conseguirlo. "Cuando él acabó, yo salí del baño completamente destruida", dice Irene.



Además, la joven cuenta que no se acuerda de casi nada de lo que pasó en aquel after y que cuando se miró al espejo tenía las pupilas muy dilatadas, a pesar de no haber consumido (al menos conscientemente) ninguna droga.

La mayoría de los testimonios suceden de fiesta. Las tres chicas con las que hemos hablado nos cuentan los mismo: que uno de los dos hermanos les invita, tras una fiesta o concierto, a continuar de after en casa de uno de los dos.

María, por ejemplo, dice que el día que a ella le dijo Prok que fuese de after a su casa. Cuando llegó estaba él con dos amigos. El cantante se puso muy insistente y se lanzó. Ella no quería liarse con él. Lo que viene después es un episodio de sumisión en el que Irene cuenta cómo ni siquiera puede mirarle a la cara. "Se puso dos rayas de coca en mi culo, yo obviamente no había consentido eso", explica la joven.

