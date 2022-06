Almudena Ariza: "Aunque esté cubriendo una guerra, siempre recibiré comentarios sobre mi aspecto o sobre mi pelo"

Con múltiples premios a sus espaldas, Almudena Ariza (1963) es una de las periodistas con más prestigio de España. Actualmente, es corresponsal de TVE en Nueva York, pero anteriormente había pasado por París y por Pekín. Además, ha sido enviada especial por medio mundo: ha cubierto los atentados de Nueva York, las guerras de Afganistán e Irak, el tsunami de Indonesia o el movimiento Me Too, entre muchos otros. Además, se define como maratoniana y salsera.



Acaba de volver de la guerra de Ucrania, donde ha cubierto matanzas como la de Bucha. Usuarios de Twitter le acusaban de inventárselo. ¿Cómo lo ha vivido?

Lo primero que sientes es rabia, yo me enfadaba mucho con la situación. La primera tendencia natural es a contestar. Después de ver ese impacto tan enorme de Bucha, me metí en redes y ví que en mis imágenes me decían: eso es mentira, te lo has inventado. Pero, después de la rabia que sientes, te paras y dices: ¿qué hay de real en esto? ¿Cuántos de estos mensajes son granjas de trolls creadas por los rusos?

¿Qué pueden hacer los periodistas ante esto?

Siempre defiendo que es muy importante que estemos sobre el terreno. Pero claro, ni siquiera eso vale. Yo no tengo la solución, no tengo la respuesta. Por un lado, los procesos de verificación de los medios son fundamentales. En segundo lugar, es necesario el compromiso de las tecnológicas. Si no hay compromiso y no hay acción por parte de los dueños de Twitter, de Google y Facebook , nosotros solos no podemos. Somos pequeños David que no podemos luchar contra los gigantes. Para empezar, exigiría que los perfiles se identifiquen. Mientras eso no se haga, es una guerra que vamos a perder los periodistas.

¿Cree que en los medios hay falta de información y un exceso de opinión?

"Los medios gastan mucho dinero en muchas cosas, ¿por qué no gastar más dinero en mejorar la información?"

Tú pones los informativos y hay muchísima imagen de agencia que repetimos todos. Es mucho más barato. Tener a gente en los sitios es muy caro. La única cadena de televisión que tiene esa red de corresponsales tan extraordinaria es Televisión Española. Los medios gastan mucho dinero en muchas cosas, ¿por qué no gastar más dinero en mejorar la información?

Almudena Ariza en Nueva York. — CEDIDA

Otro de los problemas del periodismo es la precariedad.

Me parece súper triste que tantos medios se aprovechen de esa parte vocacional. Hay muchas herramientas ahora para contar historias, hay proyectos colaborativos muy interesantes entre pequeños medios que están siendo muy innovadores. Por ahí hay un camino que yo creo que puede empezar a funcionar. La gente poco a poco se va acostumbrando a que, si quiere también contenidos de calidad, tiene que pagar un poquito por eso.

Precisamente, al volver de Ucrania ha retomado su podcast 'Plano Corto'.

Cuando volví de Ucrania, me sentí como nos sentimos la mayoría de periodistas cuando volvemos de cubrir un conflicto. No acabas de encajar y estás lidiando con las sensaciones que has tenido, con lo que has vivido. Sólo te apetece hablar con la gente que ha estado en Ucrania como tú y que te entiende. Llamé a algunos de los colegas que estaban ahí y pensé que sería interesante retomar Plano Corto.

La televisión es un medio muy cruel para las mujeres cuando dejan de ser jóvenes. ¿Ha sufrido esas presiones?

La figura del presentador maduro es del veterano que tiene experiencia y eso está bien. Pero, en cambio, una mujer con edad tiene arrugas y hay que sustituirla. La compañera del presentador veterano siempre es mucho más joven que él. La presión que sentimos las mujeres hacia el físico está presente en la televisión y en todos los sectores de nuestra vida.



¿Qué tipo de comentarios ha sufrido?

"Me corté el pelo y mi jefa me dijo que las chicas para presentar un informativo tenían que tenerlo largo"

Me acuerdo, por ejemplo, cuando era jovencita, que me corté el pelo y mi jefa me dijo que las chicas para presentar un informativo tenían que tener el pelo largo. O, ahora, por ejemplo, puedo estar en una guerra, un huracán, un terremoto, en el sitio más complicado, y siempre hay el típico comentario de qué mal has salido o algo sobre tu pelo… Son comentarios que jamás tienen los hombres. Yo intento pelear todo lo que puedo y, sobre todo, que no me afecte.

Usted es la corresponsal de TVE de Estados Unidos y ha contado todos los avances gracias al 'Me Too'. ¿Cree que, después de la presidencia machista de Trump, ha habido un retroceso notable?

Entre otros, el Me Too afinó mucho más toda la batalla sexual en las empresas. Eso ha cambiado mucho y ha habido una especie de enfado de mucha gente, como de "¿hasta dónde vamos a llegar, es intolerable". Muchos hombres dicen: "es que ya a las mujeres no se os puede decir nada, cualquier cosa ya vais a los tribunales".

Un ejemplo de este retroceso es el derecho al aborto. Trump lo dejó todo atado y bien atado en el Tribunal Supremo.

"No hay que bajar la guardia ni en Estados Unidos, ni en ni en ningún lugar del mundo"

Sí. En el Supremo estamos viendo lo que dejó Trump atado y bien atado con esa mayoría de jueces conservadores. El conservadurismo de Estados Unidos va mucho más allá del que vemos en Europa, es muy recalcitrante. La sensación que da es que la mujer está en un camino de avance, pero, luego, se dan dos pasos para atrás. Entonces, hay que volver a correr y acelerar para intentar conseguir lo que habías conseguido antes. Es agotador. No hay que bajar la guardia ni en Estados Unidos, ni en ni en ningún lugar del mundo.

El movimiento 'Me too' está muy preocupado por el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Hemos visto campañas en redes sociales ridiculizándola a ella y alabándolo a él. ¿Cómo cree que va a afectar?

Antes del juicio, a Amber Heard ya se le había hecho un juicio de valor y tenía el estigma de perdedora, de mala, de bruja, de arpía, como un personaje realmente tremendo. Y, luego, hay todo un grupo de gente que está directamente acusándola a ella y a todas las que la apoyaban como unas locas feministas, una vez más. Ha tenido un juicio paralelo mediático. Hay un cabreo del machirulismo y del mundo señoro que han decidido tomar por bandera este tema. Johnny Dep, de pronto, les ha caído bien y han decidido que era una batalla que querían librar.

Almudena Ariza, en Estados Unidos. — CEDIDA

Hizo un tweet la semana pasada afirmando: "En menos de dos semanas en Estados Unidos ha habido tiroteos masivos en una escuela, en un supermercado, en un instituto y un hospital y, ¿sabéis qué va a pasar ahora? Nada."

Sí. El derecho constitucional está muy arraigado en la cultura de Estados Unidos y la visión sobre las armas está muy polarizada. Yo empecé como corresponsal en Estados Unidos después de la matanza en el colegio de Sandy Hook, en la que hubo 20 niños muertos. Fue de tal impacto, que parecía que no iba a haber vuelta atrás. Salió Obama a decir que había que hacer algo y la sensación que había era que iba a marcar un hito en la historia de los Estados Unidos, que se iba a hacer algo para limitar las armas. Y yo también me lo creí.



¿Ha visto algún avance en estos años?



Han pasado diez años y he cubierto decenas de tiroteos masivos. No he visto ningún avance. Seguimos viendo a niños de 18 años que se compran fusiles de asalto.El guión es siempre el mismo: la matanza o el tiroteo genera una enorme indignación, en seguida salen los políticos a pedir que se debatan propuestas para limitar las armas, salen las familias, se organizan, redactan las propuestas, las presentan, pero, finalmente, los republicanos las rechazan. No olvidemos que muchas de sus campañas están financiadas por la Asociación Nacional del Rifle, que es el lobby de armas más importante de Estados Unidos. Al final, esas propuestas se atascan en el mismo sitio y no hay ningún tipo de avance.