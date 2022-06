La atleta Ana Peleteiro confiesa que fue víctima de abusos sexuales por parte de su expareja

La medallista olímpica Ana Peleteiro desvelaba este lunes en un programa de televisión que había sido víctima de abuso sexual. "Estuve en una relación de manipulación, muy mala y tóxica", evocó la deportista gallega antes de confesar que, sin saberlo, había sufrido violencia machista por parte de su anterior pareja.

Una terrible experiencia que quiso compartir en el programa de Atresplayer Premium, Las uñas, presentado por Sindy Takanashi. De hecho, fue tras el visionado de uno de sus episodios cuando la atleta entendió que ella había pasado por la misma experiencia que se testimoniaba: "Estaba entrenando en Portugal, viendo esa entrevista y de repente me eché a llorar. Eso que comenta esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual".

A continuación, Peleteiro relató el calvario que había vivido: "Estuve en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy (...) Me afectó bastante, en mi vida fue un choque de realidad que flipas".

Medallista olímpica en Tokio 2020 con su bronce en triple salto, Ana Peleteiro se ha caracterizado siempre por ser crítica con el racismo o con partidos políticos que lo incitan, lo que le ha puesto en más de una ocasión en el punto de mira en redes sociales.