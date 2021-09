Ana Peleteiro: "Que los niños y niñas que lleguen aquí vean que España es un país que les recibe con los brazos abiertos"

La atleta Ana Peleteiro, medalla de bronce en triple salto en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, participó este pasado miércoles en un acto junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros deportistas olímpicos en un acto el que se analizó el papel del deporte en la lucha contra la pobreza, especialmente en la infancia. Peleteiro, siempre en el ojo del huracán de la ultraderecha ya sea por por sus comentarios contra el racismo o por comprarse un coche, dejó el mensaje más potente de todas las intervenciones: "El deporte es una vía de escape. Muchos niños que viven en barrios donde hay cosas que no te llevan nunca por un buen camino y escoger un deporte les hace salir de ahí, ver que no todo son esas cosas que a lo mejor hacen sus amigos o sus vecinos".

"Es importante dirigirse a los barrios con menos posibilidades. Me gustaría que los niños vean en mi un ejemplo. Cuida la cabeza porque es tu motor", abundó Peleteiro en el acto celebrado en el palacio de La Moncloa. En ese sentido, la atleta aseguró que siempre intenta dirigir sus mensajes a los niños porque cuando ella era niña le faltaban referentes femeninos a nivel nacional. "En mi caso me encantaría llegar a esas personas, niños, niñas, que hayan nacido en España, que hayan nacido fuera y que hayan llegado aquí. Que vean en España un país que les recibe con los brazos abiertos", afirmó.

"No es mi caso, yo tuve mucha suerte, a pesar de ser adoptada y ser española al 100% nací en Coruña, tuve muchas facilidades que otros niños no tienen. Muchos niños que llegan aquí en condiciones totalmente diferentes a la mía pueden ver en mí un ejemplo y si puedo educar en cuidar la cabeza porque es tu motor y además acompañarlo en una actividad física", añadió la atleta.

Peleteiro narró su experiencia personal especialmente durante la pandemia por las dudas que le generó para continuar con su carrera, y reconoció la ayuda que puede prestar el deporte en situaciones difíciles.

En ese sentido, habló del cuidado de la salud mental, un tema al que no había dado "demasiada importancia hasta la pandemia". "Cuando empezó la cuarentena, yo dejé de entrenar, me agobié tanto que dejé de entrenar y fue un día de reflexión, de pensar mucho, de sentarme en el sofá y decir: ¿Qué quiero hacer con mi vida?", contó Peleteiro, quien confesó que fue entonces cuando se dio cuenta de la importancia del deporte en esos "días tan malos". "Los días de cuarentena que entrenaba eran los mejores días, no pensaba en mis problemas sino en mis objetivos. El deporte te hace evadirte, pasar un momento agradable contigo mismo y estás ganando en salud mental y física", añadió.

Peleteiro mencionó el poder igualador del deporte. "Ahora parece que todo son diferencias, aunque el atletismo es un deporte en el que, a pesar de que hay diferencias visibles entre hombres y mujeres, jamás se ha discriminado" porque se admira por igual al atleta que salta 18 metros como a la atleta que salta 15, explicó Peleteiro. "Es una de las cosas más bonitas que hay en el atletismo, que hay las mismas pruebas, las mismas oportunidades y no te van a juzgar por tu condición sino por tu carisma, lo que debería servir para que otros deportes lo tomen como ejemplo", concluyó la atleta.