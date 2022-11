La Audiencia Provincial de Logroño revisa 54 sentencias por la ley del 'solo sí es sí' pero no modifica ninguna

La Audiencia Provincial de Logroño ha revisado, hasta ahora, 54 sentencias por delitos contra la libertad sexual susceptibles de ser modificadas por la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, sin que ninguna haya variado.



En concreto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, ha afirmado este jueves en unas declaraciones que "no se revisarán tantas penas a la baja como se piensa".

El magistrado cree que hay casos en los que algunas penas se revisarán a la baja, "necesariamente" porque lo determina la ley. Sin embargo, en otros no ocurrirá lo mismo y en otros será más discutible. Para él, la modificación de algunos límites punitivos por esta norma es "de impacto, pero no tiene que alarmarnos".



En concreto, la Audiencia Provincial de La Rioja se ha acogido a una disposición transitoria del Código Penal para no modificar ninguna de las 54 sentencias que ha revisado. Esta decisión, según ha explicado Marca, se ha tomado porque en todos los casos la pena que se había impuesto es "perfectamente imponible" conforme a la nueva legislación.

El criterio seguido por la Audiencia Provincial para ello ha sido la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal. Esta establece que "en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código".



"La Ley modifica el Código Penal pero no la transitoria", ha sostenido el presidente del TSJ de La Rioja, que ha explicado que en cualquier caso las resoluciones están pendientes de recurso de súplica ante la propia Audiencia Provincial y finalmente tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo.



La ley "hay que aplicarla"

Los jueces y magistrados "no nos podemos cuestionar si nos gusta más o menos una ley", en referencia a esta nueva norma sino que "hay que aplicarla". "Los jueces -ha recalcado- estamos a lo que el poder legislativo aprueba" y "el día en el que la ley aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra vigor, para nosotros es perfectamente aplicable" y "no nos podemos cuestionar si nos gusta más o menos, esa no es nuestra función".

Marca: "Como ciudadanos, podemos opinar, pero como jueces, tenemos que aplicar la ley"

"Como ciudadanos, podemos opinar", pero, "como jueces, tenemos que aplicar la ley", ha asegurado Marca, para quien "los jueces en España están magníficamente formados y, con carácter general, actúan con criterios estrictamente profesionales". Ha reconocido que "se pueden equivocar, como se equivoca todo el mundo", aunque "las decisiones de un juez en las que se equivoca son susceptibles de recurso y el órgano superior será el que fije el criterio definitivo".

Además, está seguro de que, "en el caso de que haya criterios discrepantes entre las Audiencias Provinciales -en relación a la ley del solo sí es sí- habrá una unificación por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Por su experiencia profesional, ha indicado que tiene "la plena conciencia de que la formación de los jueces y magistrados españoles en materia de violencia de género es una de las más avanzadas de Europa" y "estamos vendiendo formación en esta materia a toda Hispanoamérica".