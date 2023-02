El cantante R. Kelly, condenado a 20 años de prisión por pornografía infantil

Este jueves un juez federal de Chicago ha decretado una condena de 20 años de cárcel para el cantante R. Kelly por los delitos de pornografía infantil y seducción de menores. El artista ya cuenta con una pena de 30 años de prisión por asociación ilícita y tráfico sexual. Sin embargo, la defensa del acusado ha aprovechado que las condenas se han decretado en dos estados diferentes para conseguir que el artista cumpla la mayor parte de estos 20 años de manera simultánea a la pena anterior. Así, el presente veredicto tan solo añade un año más de cárcel.



La sentencia es el resultado de una ardua disputa judicial entre la Fiscalía, que solicitaba ante el Tribunal una pena íntegra de 25 años de prisión, y la defensa del acusado. Finalmente, su abogada, Jennifer Bonjean, ha conseguido que el artista solo tenga que estar un año en una cárcel de Chicago una vez haya cumplido con su correspondiente condena de 30 años en el estado de Nueva York.

El pasado mes de septiembre, un jurado de Chicago, ciudad natal del artista, le declaraba culpable de seis de los treces delitos sexuales que se le imputaban. Entre ellos, y por el que se ha aumentado en un año su pena, por grabar vídeos pornográficos con tres menores de edad, incluida su ahijada de 14 años, "Jane".

El proceso judicial del cantante de R&B está siendo un punto clave en la historia del #MeToo estadounidense. A pesar de que el artista de 56 años podría salir de prisión con casi 90, Kelly ha quedado absuelto de siete cargos que incluían obstrucción a la justicia y coerción a menores para mantener relaciones sexuales.

La Fiscalía estipuló la actitud del condenado durante el proceso como agravante del caso. Considera que el cantante presenta "una ausencia total de remordimiento". "La única forma de asegurar que no sea un peligro para la sociedad es mantenerlo en prisión para el resto de su vida", ha declarado la fiscal Jeannice Williams Appenteng este jueves durante el juicio, según recoge The New York Times.



Las presentes acusaciones se remontan al año 2002, cuando un periodista musical del Chicago Times publicó un artículo en el que aseguraba haber recibido una cinta anónima donde se veía a Kelly manteniendo relaciones sexuales con menores. Según el relato, la joven que aparecía en el vídeo era la ahijada del cantante, sin embargo, ni ella, ni sus padres se han pronunciado nunca al respecto.