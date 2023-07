El cara a cara entre Sánchez y Feijóo confirma que el PP ha comprado el discurso de Vox sobre violencia machista

Ni un segundo dedicó el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a condenar o solidarizarse con las víctimas de la violencia de género, a pesar de que a él le tocó en suerte abrir ese bloque del cara a cara que protagonizó con Pedro Sánchez en la noche de este lunes.

La periodista y moderadora del encuentro, Ana Pastor, le dirigió al líder popular tal vez la pregunta más clara y directa que se realizó en todo el supuesto debate.

Pastor se dirigió a Feijóo afirmando que mientras estamos sufriendo un "goteo insoportable" de asesinatos machistas en los últimos días de mujeres que son asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, este lunes se ha visto cómo Vox se ha apartado del minuto de silencio a una mujer asesinada en València. "Un partido con el que ustedes gobiernan en València y otros territorios. Le pido que se dirija a las mujeres que ven el debate y que están preocupadas y con miedo porque es partido, Vox niega la violencia de género y puede que sea su socio también en España".

Lejos de responder, Feijóo acusó a los socialistas de haber votado "junto a Vox" tanto en Murcia como en Cantabria para evitar que gobernara la lista más votada, la del PP. Ante las caras de incredulidad de Sánchez, Feijóo arremetió acto seguido contra la ley del sólo sí es sí, afirmando que el "principal problema que tenemos es la ley sanchísta sólo sí es sí y comenzó a relatar casos en los que algunos hombres habían sido liberados tras ser condenados.

En ese momento su interlocutor en el debate le preguntó: "¿No se solidariza con la familia de la mujer asesinada?". Pero la respuesta de Feijóo, fue la de seguir arremetiendo contra "el disparate de su ley" y recordando que se habían producido más de un centenar de excarcelaciones de violadores.

Ni un reproche a sus socios de Vox

Ni un reproche a sus socios de Gobierno en València que decidieron apartarse de la pancarta en el minuto de silencio hacia la última asesinada por la violencia machista en esa comunidad, ni ninguna otra mención a un drama que ha costado la vida en nuestro país a 1.212 mujeres que en 2003 (fecha en la que se comenzaron a contabilizar estos delitos), 28 de ellas en lo que llevamos de año.

"No divida usted con la igualdad", espetó Feijóo a Sánchez al final de su diatriba a la que el líder socialista le preguntó: "¿La mejor manera de unir al país es con el pegamento de Vox?".

En su turno de réplica el presidente del Gobierno hizo una defensa de la ley del sólo sí se sí, afirmando que da respuesta, atención y recursos a las mujeres que ​sufren agresiones sexuales. Sánchez añadió: "Un error jurídico se corrige, porque es un error, pero una declaración machista u homófoba a sabiendas, eso no es un error, es otra cosa. Porque en este país los machistas asesinan a mujeres y ustedes están pactando con un partido machista, que no condena la violencia y eso tiene consecuencias".

Entre las consecuencias, listó Sánchez, está el ver a un líder de la oposición​ decir que se trata de violencia intrafamiliar, "el mismo lenguaje que el partiendo de Abascal" o "contemporizar y decir que fue un divorcio duro lo que ocurrió a uno de los máximos responsables de Vox en València", afirmó Sánchez, en referencia a las declaraciones justificando al que fuera el cabeza de lista de Vox en dicha comunidad.

Las mentiras sobre el Pacto de Estado

Lo que protagonizaron los dos candidatos no fue un debate, entendido como un intercambio de ideas o de propuestas para la gobernabilidad. Desde el inicio fue más parecido a un torneo de dardos en el que lo de menos fue dar en la diana de la verdad ni aclarar las dudas de la ciudadanía ante unos comicios clave.

Así, Feijóo batió todos los records lanzando bulos, medias verdades o auténticas mentiras. Entre ellas cabe destacar los segundos que dedicó el líder popular a hablar sobre el Pacto de Estado contra la violencia de género, un acuerdo que "han firmado todos menos Podemos", según Feijóo.

La realidad es que el único partido que no ha suscrito dicho pacto, que lista una serie de acciones y políticas para acabar con la violencia machista, es Vox. En septiembre de 2017, cuando se aprobó dicho pacto por primera vez en el Congreso, Unidad Podemos se abstuvo, entendiendo que el documento se había quedado corto en medidas y financiación.

Una vez en el Gobierno, el ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza, incrementó los fondos del pacto y promovió un acuerdo entre las distintas fuerzas parlamentarias para garantizar su continuidad y su financiación com política de Estado. El único partido que no suscribió el acuerdo y no lo firmó fue Vox, por lo que las afirmaciones de Feijóo siguen en la línea de justificar lo injustificable del partido con el que gobierna ya en diversos ayuntamientos y autonomías y con quién es posible que pacte tras las generales si lo necesita para formar gobierno.